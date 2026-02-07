Milli yüzücü Bengisu Avcı dünya şampiyonu oldu! Ay-yıldızlı bayrakla birincilik kürsüsüne çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenen Dünya Master Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Ocean's 7'yi tamamlayan ilk ve tek Türk olma ünvanını elinde bulunduran milli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, şampiyonada 30 yaş üstü kategorisinde mücadele etti.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Bengisu Avcı, organizasyonda rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

İzmirli rekortmen yüzücü, organizasyonda mücadelesine farklı kategorilerde devam edecek. Avcı, 9 Şubat'ta 200 metre karışık ve 100 metre kurbağalama, 11 Şubat'ta 400 metre karışık ve 200 metre kelebek, 12 Şubat'ta 100 metre kelebek ve 13 Şubat'ta ise 200 metre kurbağalama yarışlarında kulaç atacak.

Open Master Games kapsamındaki müsabakalar, 35 farklı branşta 90 ülkeden 25 binden fazla sporcunun katılımıyla 14 Şubat tarihine kadar sürecek.