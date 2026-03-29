Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 mağlup etmişti. Ardından ise Slovakya ile hazırlık maçı oynamak için çalışmalara başlayan Romanya'da, teknik direktör Mircea Lucescu şoku yaşanmış ve 80 yaşındaki spor insanı ani bir baygınlıkla birlikte hastaneye sevk edilmişti.

HABERİN ÖZETİ Mircea Lucescu hastanede konuştu ve Türkiye-Romanya maçını hatırlattı! Romanya teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye maçının analizine başladığında yaşadığı öfke nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Lucescu, Türkiye'ye karşı oynanan maçın analizine başlarken öfkelendiğini ve bu öfkenin üzerine kendini kötü hissettiğini belirtti. Spor insanı, kalp krizi yaşamadığını ancak fibrilasyonlar olduğunu ifade etti. Lucescu, Türkiye maçında bazı hatalar yaptıklarını ve bu yüzden sinirlendiğini söyledi. Yarın bir dizi test daha yaptıracağını açıkladı.

MIRCEA LUCESCU HASTANEDE TÜRKİYE-ROMANYA MAÇINI HATIRLATTI!

İlk tedavi uygulamalarının ardından kendine gelen Mircea Lucescu, hastanede Romanya basınına konuştu ve "Şu an iyiyim. Türkiye maçının analizine başladığımda çok sinirlendim. Üstelik üzerinden 3 gün geçmesine rağmen. Bu öfkenin üzerine kendimi çok kötü hissettim. Normal nefes alamadığımı fark ettim. Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım, bazılarının böyle yazdığını gördüm. Fibrilasyonlar oldu. Bu bana ilk kez Brescia’dayken olmuştu. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım. Türkiye maçında bazı hatalar yaptık. Gol pozisyonunda da... Böyle davranmamalıydık! Bu yüzden bugün bu kadar çok sinirlendim." ifadelerini kullandı.