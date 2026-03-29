Mircea Lucescu hastanede konuştu ve Türkiye-Romanya maçını hatırlattı!

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 mağlup etmişti. Ardından ise Slovakya ile hazırlık maçı oynamak için çalışmalara başlayan Romanya'da, teknik direktör Mircea Lucescu şoku yaşanmış ve 80 yaşındaki spor insanı ani bir baygınlıkla birlikte hastaneye sevk edilmişti.
İlk tedavi uygulamalarının ardından kendine gelen Mircea Lucescu, hastanede Romanya basınına konuştu ve "Şu an iyiyim. Türkiye maçının analizine başladığımda çok sinirlendim. Üstelik üzerinden 3 gün geçmesine rağmen. Bu öfkenin üzerine kendimi çok kötü hissettim. Normal nefes alamadığımı fark ettim. Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım, bazılarının böyle yazdığını gördüm. Fibrilasyonlar oldu. Bu bana ilk kez Brescia’dayken olmuştu. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım. Türkiye maçında bazı hatalar yaptık. Gol pozisyonunda da... Böyle davranmamalıydık! Bu yüzden bugün bu kadar çok sinirlendim." ifadelerini kullandı.