Mirel Radoi, Eyüpspor mağlubiyetini değerlendirdi! "Ders çıkarmamız gerekiyor"

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı ikas Eyüpspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından yenilgiyi değerlendiren Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, "Hatalarımızı bir an önce düzeltmemiz ve ders çıkarmamız gerekiyor" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 18:33

'de 31. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde ikas ile , İstanbul'da karşı karşıya geldi. Eyüpspor, karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak puanını 28'e yükseltti. Gaziantep FK ise bu yenilginin ardından 37 puanda kaldı.

Öte yandan Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Mirel Radoi, kırmızı-siyahlıların başında ilk maçına çıktı. Güneydoğu temsilcisindeki ilk maçında mağlubiyet yaşayan Rumen teknik adam, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Radoi, "Sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Buraya 3 puan almaya gelmiştik. Maalesef bunu başaramadık. Maça baktığımız zaman 4 net pozisyona girdiğimizi söyleyebilirim. Yediğimiz gollere baktığımızda; ilk gol maalesef arkamıza atılan golden geldi. İkinci golde rakip kalemize 80 metre uzakken ofansif bir geçişten atılan golle geldi. Üçüncü gol de yine top bizim sahamızdayken geldi. Bu hatalarımızı bir an önce düzeltmemiz ve ders çıkarmamız gerekiyor. Bizim için zor ve üzücü bir maçtı" dedi.

