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MKE Ankaragücü 4 futbolcusunu kadro dışı bıraktığını açıkladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Aralık 2024 23:33 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 23:53
MKE Ankaragücü 4 futbolcusunu kadro dışı bıraktığını açıkladı!

Başkent ekibi Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü kadro dışı bırakıldı.

Trendyol 1. Lig takımı MKE Ankaragücü, takımın önemli futbolcuları olan Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü'nün kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Başkent temsilcisi yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü'nün kadro dışı bırakılmalarına karar vermiştir. Kamuoyu ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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