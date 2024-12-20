MKE Ankaragücü 4 futbolcusunu kadro dışı bıraktığını açıkladı!

20 Aralık 2024 23:33 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 23:53

Başkent ekibi Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü kadro dışı bırakıldı.

Mourinho'dan açıklama! 'İlk kez burada görüyorum'

Mourinho'dan açıklama! 'İlk kez burada görüyorum'

Trendyol 1. Lig takımı MKE Ankaragücü, takımın önemli futbolcuları olan Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü'nün kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Başkent temsilcisi yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü'nün kadro dışı bırakılmalarına karar vermiştir. Kamuoyu ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.