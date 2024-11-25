Moldova'da anlamlı şampiyonluk...

25 Kasım 2024 16:11 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 16:21

Rekortmen Milli sporcu Birgül Erken, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek gururlandırdı. Prestij derecesi yüksek Aida Moldova Uluslararası Serbest Dalış Havuz Yarışmasına katılan milli dalışçı, altın madalya kazanarak kariyerine bir önemli başarıyı daha eklerken, bu başarısını 24 Kasım Öğretmenler gününe, meslektaşlarına ve eğitim camiasına ithaf etti.

Çanakkaleli Milli serbest dalışçı Birgül Erken, Esenyel Partners sponsorluğu ile katıldığı yarışma için Moldova’nın Kishinev kentindeydi. Burada düzenlenen Aida Uluslararası Moldova Şampiyonası 2024’de üstün başarı gösterdi ve adını şampiyonluğa yazdırdı.

Erken Dinamik Apnea Çift Palet kategorisinde yarıştı. Yarışmada yüksek konsantrasyon ile büyük bir başarıya daha imzasını atarak altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcumuz Birgül Erken, toplamda bir altın madalya, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanarak yüzleri güldürdü.

Geçtiğimiz yıl Dünya Rekoru kırarak adını serbest dalış tarihine yazdıran Milli sporcu Birgül Erken, 22-24 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen Moldova’daki yarışmada şampiyon olup altın madalya kazanarak Türk Bayrağını Uluslararası arenada dalgalandırdı.

Çanakkale​ Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Edebiyat Öğretmenliği yapan milli sporcu Birgül Erken, elde ettiği başarı için “Heyecanlı bir ortam ve en güzel yanı hem kendini dünya ölçeğinde mihenge vuruyor hem de çok değerli tecrübeler ediniyoruz. Yarışmalar boyunca biribirini göz ucu ile kontrol ederek hedef derecelerimizi rakiplerimizin durumuna göre ayarlıyoruz. Bu arada benim hedefim büyük ödül olduğu için risk almadan akıllı bir strateji geliştirmeye çalıştım" ifadelerini kullandı ve şampiyonayı değerlendirdi.

"İYİ BİR PLAN YAPMALIYDIM"

"Kalamata' daki derinlik dünya şampiyonasindan yeni döndüm. Kendimi yormadan yarışma içinde rekabeti sürdürmeye çalıştım. Yarışmanın ilk günü genel puan sıralamasında öne gectim, ikinci gün ise Litvanyalı atlet ile puanlarımız eşitlendi. Bu yüzden son gün iyi bir plan yapmalıydım. Üçüncü gün elimde gelen en iyiyi yapmaya karar verdim"

VÜCÜDUM ZİHNİMİN EMRİNDE

Bu sporda hem bedenen hem de ruhen dinlenik olmak çok önemli. Daha geçtiğimiz ay 2-12 Ekim tarihleri arasında Yunanistan'ın Kalamata şehrideki Dünya Şampiyonası’nda yarışıp madalya aldığım yorucu bir temponun ardından kendinim en iyi şekilde dinlendirmek, yol yorgunlugunu da atıp yarışmalara hazır hale gelebilmek kolay olmadı. Yine de vazgeçmedim. Başarıyı yaşayan başarıyı getirir derler. Biliyorum ki vücudum zihninin emrindedir.

DOĞRU STRATEJİ İZLEDİM

Her yarışmada elimden geleni yapıp bütün gücümü ortaya koyarım. Bu yarışmada da stetejim şu idi; statik apnea, dinamik apnea yarışmaların tümünde en iyi olduğum branşlara yüklenerek kendimi zorlamadan kazanmayı hedefledim. İlk gün statik apnea ve dinamik apnea bifins branşında yarıştım ve bir altın madalya kazandım. Statik Apnea da istediğimi yapamadım ama yine de bronz madalya aldım. Dinamik Apnea da puanımla öne geçtim. Kupayı alabilmek için bu performansların yüksek çarpan puanları ile durumumu öne çıkardım. Tabi ki her yarışma özenli bir biçimde ele almazsak, bu avantajlı puanlarım olsa da kupa şansını kaçırabilirdim.

Öte yandan görünenin aksine her şey çok güzel ve çok kolay gözükse de bu en iyi performansım boyunca bile, düşüncem bulanık ve endelişe doluydu.

STRESİMİ İYİ YÖNETTİM

İkinci yarışma öğleden sonra idi. Dipte nefesimi tutup ilerlerken kafam hep bununla meşgüldü. Nerdeyse vazgeçmek üzereydim.

Yine de mücadeleyi birakmamaya karar verdim. Bu aşamada stresimi iyi yönettim. Öğleden sonraki yarışmamda rakiplerimi gecen açık ara puan farkı oluşturdum ve birinci oldum.

ZAFER TECRÜBEMİN SONUCU

Her başarının ayrı bir hikayesi var. Kolay ve hazır bir başarı diye bir şey yok. Mücadele ve vazgeçmemek diye bir şey var. Aksi halde az düzeyde stres olmazsa da sorun var demektir, yüksek stres oluşturup bu gerilimi yönetemezsen de başarı kurgusu çöker. Ince dengeleri her koşulda tüm zorlara rağmen aşmayı öğrenmiş tecrübeli bir sporcunun yetişmesi uzun yıllar alıyor. Bu sadece son yıllarda kesintisiz çalışma programımın toplamı değil, artı 14 yıllık tecrübemin sonucu bir zaferdi ” şeklinde konuştu.

BÜYÜKELÇİLİK YANIMDAYDI

Yanımda koçum olmadığı için Moldova Türk Büyükelçimizin

desteği ile ilerledik. Kendilerine çok teşekkür ederim. Çok mutluyum ki ilk defa yurtdışındaki yarışmalar boyunca Büyükelçilik düzeyinde destek gördüm. Yarışmalar boyunca destekleri için Moldova Büyükelçisine cok teşekkür ederim.

24 KASIM'A ATFETTİ

Milli sporcu Birgül Erken Moldova'daki uluslararası yarışmada kazandığı tüm madalyalarını 24 Kasım Öğretmenler Gününe atfetti. Kendisi de bir Öğretmen olan rekortmen Milli Sporcu Birgül Erken, elde ettiği bu prestijli başarıyı tüm meslektaşlarına ve eğitim camiasına ithaf ettiğinin altını çizdi.