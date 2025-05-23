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 | Burak Ayaydın

Monaco Olympiakos'u devirdi: Yunanistan temsilcileri Avrupa'da havlu attı!

THY EuroLeague'de Final Four heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko; Panathinaikos'u mağlup ederek finale çıkarken, diğer tarafta ise Monaco ve Olympiakos karşılaştı. Fransız ekibi; zorlu maçı kazanıp, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

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Monaco Olympiakos'u devirdi: Yunanistan temsilcileri Avrupa'da havlu attı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 23:35

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Final Four süreci tamamlandı. Günün ilk maçında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u eleyerek adını finale yazdırdı. Final Four'un ikinci müsabakasında ise Olympiakos ile Monaco karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE BEKO VE MONACO KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Monaco ile Olympiakos Final Four'da karşılaşırken, Fransız ekibi rakibini 78-68 ile geçti. Kupa için son bir maçın kaldığı organizasyonda, final mücadelesi Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında olacak.

DEV FİNAL PAZAR GÜNÜ

Fenerbahçe Beko ile Monaco, pazar günü parkeye çıkacak ve Avrupa şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek.

Monaco Olympiakos'u devirdi: Yunanistan temsilcileri Avrupa'da havlu attı!

YUNANİSTAN EKİPLERİ VEDA ETTİ

Yunanistan temsilcileri Panathinaikos ve Olympiakos, Final Four maçlarını kaybetti ve final biletini kaptırdı.

https://x.com/EuroLeague/status/1926007384486363231

Sıkça Sorulan Sorular

MONACO'DA FİNAL SÜRPRİZİ NASIL GERÇEK OLDU?
EuroLeague efsanesi Vasilis Spanulis, Fransız ekibiyle zoru başardı.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Beko
#Fenerbahçe Beko
#Monaco
#Monaco
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#Final Maçı
#Spor
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