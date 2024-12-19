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Monaco-Paris Saint-Germain maçında tartışılan olay! Kalecinin yüzü parçalandı, hakem kart göstermedi

Editör: Murat Makas / Kaynak: NTV
19 Aralık 2024 10:19 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:20
Monaco-Paris Saint-Germain maçında tartışılan olay! Kalecinin yüzü parçalandı, hakem kart göstermedi

Nadir görülen fakat spor camiasına damga vuran sakatlık olayları yürekleri ağza getiriyor. Fransa Ligue 1'de Monaco-Paris Saint-Germain maçında yaşanan bir pozisyon tartışmaya açıldı. Pozisyonda kalecinin yüzü adeta parçalanırken hakemin kararı tepkilerle karşılandı.

Futbol sahalarında dünyanın en sert sakatlık​ olaylarına bir yenisi daha eklendi. Fransa Ligue 1’de yaşanan olayda bir pozisyon spor dünyasına damga vurdu. Fransa Ligue 1’in 16. haftasında oynanan ve PSG’nin 4-2 galip geldiği karşılaşmaya Gianluigi Donnarumma’nın talihsiz sakatlığı konuşuluyor.

Monaco-Paris Saint-Germain maçında tartışılan olay! Kalecinin yüzü parçalandı, hakem kart göstermedi - 1. Resim

Karşılaşmanın 22. dakikasında Monaco’nun oyuncusu Wilfried Singo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa müdahale etmeye çalışırken kramponuyla Gianluigi Donnarumma’nın yüzüne sert bir şekilde temas etti.

Monaco-Paris Saint-Germain maçında tartışılan olay! Kalecinin yüzü parçalandı, hakem kart göstermedi - 2. Resim

YÜZÜ PARÇALANDI, MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Çarpışma sonucu yüzü parçalanan İtalyan kaleci, maça devam edemedi. İlk müdahalesi sahada yapılan Donnarumma’nın yüzüne dikiş atıldı. Pozisyonun ardından hakemin herhangi bir kart göstermemesi, tepkiye neden oldu.

Monaco-Paris Saint-Germain maçında tartışılan olay! Kalecinin yüzü parçalandı, hakem kart göstermedi - 3. Resim

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Kaynak: NTV
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