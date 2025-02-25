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 | Suat Vilgen

Morata'dan İspanya basınına ilginç sözler! "Galatasaray'da oynamayı hayal ediyordum! Şaka yapıyorum"

Galatasaray'ın golcüsü Alvaro Morata, İspanyol basınına sarı-kırmızılı takıma transfer süreci, Türkiye'de kısa sürede yaşadığı deneyim ve genel kariyer değerlendirmesini içeren bir röportaj verdi. Yıldız futbolcu, "Bir hayalin var mı" sorusuna kinayeli bir cevap vererek "Evet, Galatasaray’da oynamayı hayal ediyordum… Şaka yapıyorum" dedi.

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Morata'dan İspanya basınına ilginç sözler!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 12:13

https://www.tgrthaber.com/aktuel/morata-galatasaraydan-ne-kadar-alacak-kiralik-mi-yoksa-bonservis-ile-mi-geldigi-merak-edildi-2996262?s=1Galatasaray'ın ara transfer döneminde İtalyan devi Milan'dan kadrosuna kattığı Alvaro Morata, ülkesi İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'ya röportaj verdi. Sıcak söyleşide Galatasaray tercihinin gerekçelerini açıklayan İspanyol golcü Türkiye'deki ilk izlenimleri, hedefleri, kariyeriyle ilgili çarpıcı sözler sarf etti. İşte Morata'nın röportajından öne çıkanlar:

"İSTANBUL'DA HARİKA BİR DENEYİM YAŞIYORUM"

-Soru: Bir anda kendinizi İstanbul ve Galatasaray’da buldunuz…
Morata: Çok mutluyum. Başlangıçta farklı bir deneyim olacağını düşündüm ama harika bir ülke, inanılmaz bir kulüp ve son derece sıcak insanlarla karşılaştım. Buradaki hayatı gerçekten seviyorum ve buraya gelmiş olmaktan çok memnunum.

-Soru: Yazın ayrıldıktan sonra kış transfer döneminde de takımdan ayrılmanız dikkat çekici…
Morata: Futbolun getirdiği koşullar. Sonunda herkes kendisi için en iyisini düşünmek zorunda. Dışarıdan bakınca herkesin bir fikri olabilir ama benim için önemli olan, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynamak. Üst düzey Avrupa futbolunda rekabet etmeye devam etmek istedim ve bu kolay bir şey değil.
-Soru: Futbol oynamaktan hâlâ keyif alıyor musunuz?
Morata: Evet, hala futbol oynamaktan zevk alıyorum ama bazen daha az… Futbol bir iş ve yıllar geçtikçe bazı şeyleri anlamak zorlaşıyor. Zaman zaman gereğinden fazla üzüldüm ve bunun bana zarar verdiğini fark ettim. Artık tek istediğim mutlu olmak, kariyerimin son yıllarını keyif alarak geçirmek ve elimden gelenin en iyisini yapmak.

"BURADA BANA ÇOK ÖZEL BİR İLGİ GÖSTERİLİYOR"

-Soru: İyi bir kulüp ve harika bir atmosferin yanı sıra İstanbul'da sizi en çok ne etkiledi? Motive hissediyor musunuz?
Morata: Kesinlikle! Burada bana çok özel bir ilgi gösteriliyor, inanılmaz bir sevgi ve saygı görüyorum. Herkes bana Türk halkının mükemmel insanlar olduğunu söylemişti ama buraya gelip bunu bizzat deneyimleyene kadar ne kadar doğru olduğunu anlamamıştım. Verdikleri değeri gerçekten hissediyorsunuz. Avrupa'daki diğer yerlere kıyasla burada daha huzurlu olduğumu bile söyleyebilirim.
-Soru: Türk futbolunun tutkusunu şimdiden hissettiniz mi?
Morata: Kesinlikle! Gittiğiniz her yerde, restoranlarda bile insanların hangi takımı tuttuğunu öğreniyorsunuz. Ama bu her zaman büyük bir saygı çerçevesinde gerçekleşiyor. Daha önce Türkiye’de oynamış Negredo, Guti, Riera ve Juan Mata bana buranın harika bir yer olduğunu anlatmıştı ama buraya gelip bunu kendiniz yaşamak bambaşka bir şey. Gerçekten çok mutluyum.

KALBİ GETAFE'DE

-Soru: Henüz gerçekleşmemiş bir hayalin var mı?

"Artık hayal kurmaktan bahsetmiyorum çünkü işin içine karışıyoruz, ama neyse… Evet, Galatasaray’da oynamayı hayal ediyordum… Şaka yapıyorum.

Getafe Başkanı Ángel Torres’in, 13 yaşımdayken bana gösterdiği sevgi ve ilgiyi geri ödemek isterim. Kalbim, orada bir ya da iki yıl, belki daha fazla süre futbol oynamayı istiyor. Umarım bu, Türkiye’deki deneyimimden sonra gerçekleşir. Belki o zaman Getafe şu an olduğundan bile daha fazla gelişmiş olur ve benim için yer kalmaz. Bilmiyorum, ama kariyerimi Getafe’de tamamlamak harika olurdu."

"EURO 2024 HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

- Soru: Euro 2024 sizin için nasıl bir deneyimdi?

Morata: Muhteşemdi! Harika bir ekip, inanılmaz bir teknik ekip ve federasyon çalışanları… Herkes tek bir hedefe odaklanmıştı. Kendi adıma önceki Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde elenmenin acısını unutmak istedim ve sonunda kazanarak bunu başardık. O turnuva hayatımı değiştirdi. Ne zaman kötü hissetsem, Euro 2024’ten fotoğraf ve videolar izliyorum.

Soru: Avrupa Şampiyonluğu sizin için ne ifade ediyor?
Morata: Benim ve benim kuşağımdaki oyuncular için (Carvajal, Nacho, Joselu…) çok büyük anlam taşıyor. Önceki jenerasyonun başarıları nedeniyle bizim işimiz hep zor görünüyordu ama biz de tarih yazmayı başardık.

Soru: 2026 Dünya Kupası yaklaşıyor. İspanya’nın şansı nedir?

Morata: Bu takımın sınırı yok! Aile gibi kenetlendiğimiz sürece kimse bizi kolay kolay yenemez.

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Sıkça Sorulan Sorular

ALVARO MORATA NE KADAR MAAŞ ALIYOR?
Galatasaray'ın transferi için Milan'a kiralama bedeli olarak 6 milyon euro ödediği Alvaro Morata, sarı-kırmızılı kulüpten sezon sonuna kadar 3 milyon euro net maaş alacak.
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ETİKETLER
#Galatasaray Spor Kulübü
#Alvaro Morata
#Transferler
#Spor
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