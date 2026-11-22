MotoGP'de 2026 sezonunun heyecanı devam ediyor. Yarışseverlerin keyifle takip ettiği dev organizasyonda sezonun 21. yarışı, Portekiz'de düzenlendi.

Portimao'daki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen Portekiz Grand Prix'sini, Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi kazandı. Bezzecchi, 41 dakika 30.802 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak Portekiz Grand Prix'sini ilk sırada bitirdi.

Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin liderin 3.845 saniye gerisinde ikinci, SuperFile Trackhouse ekibinden İspanyol Raul Fernandez ise 5.711 saniye farkla üçüncü sırada bitirdi.

MARC MARQUEZ ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Yarışı 8. sırada bitiren Marc Marquez, sezonun bitmesine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. İspanyol pilot, 2026'daki bu şampiyonluğu ile MotoGP'de 8. kez zafere ulaştı.

MotoGP'de sezonun son yarışı olan Valencia Grand Prix'si, 29 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.