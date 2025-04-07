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 | Suat Vilgen

Mourinho, derbi sonrası Okan Buruk için ilk kez konuştu! 'Hollywood izlemiştir'

Galatasaray ile oynadıkları kupa derbisinin ardından sarı kırmızılı takımın hocası Okan Buruk'un burnunu sıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, olaya ilişkin ilk kez konuştu.

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Mourinho, derbi sonrası Okan Buruk için ilk kez konuştu! 'Hollywood izlemiştir'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 06:50
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 08:34

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, güçlü rakipleri Trabzonspor'u 4-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Bir basın mensubu Portekizli çalıştırıcıya, Galatasaray ile hafta içinde kupada oynadıkları derbi sonrası rakip teknik direktör Okan Buruk'la yaşadığı olaya ilişkin görüşlerini sordu.

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"EMİNİM HOLLYWOOD DA İZLEMİŞTİR"

Soruya temkinli yaklaşan Mourinho, "Bence bir görüntü bin kelimeden daha iyidir. Ben size olanları anlatırsam, bu benim versiyonum olur. Galatasaray'ın teknik direktörünün de kendince farklı versiyonu vardır. Ancak kelimelerin çok anlamı yok, görüntüler kendilerini konuşur. Eminim Hollywood da izlemiştir olanları." ifadelerini kullandı.

Mourinho, derbi sonrası Okan Buruk için ilk kez konuştu! 'Hollywood izlemiştir'
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"VERECEĞİM CEVAP TEHLİKELİ OLABİLİR"

Mourinho lig şampiyonluğu iddiasına ilişki de "Şampiyonluk yarışı hakkındaki sorulara cevap vermek istemiyorum çünkü buna vereceğim cevap tehlikeli olabilir." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURİNHO OKAN BURUK OLAYI NEDİR?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı sonrasında rakip teknik direktör Okan Buruk'un burnunu sıktı. Mourinho'nun bu hareketinin ardından Buruk yere düştü ve bir süre acı içerisinde yerde yattı.
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