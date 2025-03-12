Mourinho'dan Maximin'in paylaşımına jet cevap! 'Şiire yetenekliymiş'

Fenerbahçe'de Rangers maçı kadrosuna teknik ekip kararıyla alınmayan Allan Saint-Maximin sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Jose Mourinho'ya gönderme yaptığı düşünülen paylaşıma ünlü teknik adamdan cevap geldi.

Fenerbahçe'nin sene başındaki en çok ses getiren transferlerinden biri olan Allan Saint Maximin son dönemde gözden düşerken forma şansı bulmakta güçlük çekmeye başladı. Ligin devre Napoli'ye transferi, İtalyan ekibinin evrakı yetiştirememesi nedeniyle gerçekleşmeyen yıldız futbolcuyu yıkan son gelişme ise UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Rangers rövanşının kadrosuna alınmaması oldu.

Maximin'in bu gelişme sonrası sosyal medyadan ilginç bir tepki verdi. 28 yaşındaki Fransız futbolcu, Instagram'dan bir fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajda, "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Belki daha uzun sürer ama sonunda gelir" ifadelerini kullandı.

Allan Saint Maximin'in bu paylaşımı ile hocası Jose Mourinho'ya bir göndermede bulunduğu yorumları yapıldı.

MOURİNHO'DAN MAXİMİN'İN PAYLAŞIMINA CEVAP!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sarı-lacivertli futbolcu Allan Saint-Maximin'in yapmış olduğu paylaşıma cevap verdi.

TRT Spor'a konuşan Mourinho, "Maximin’in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur" dedi.