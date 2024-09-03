Mourinho'dan Osimhen için çarpıcı sözler! Sosyal medyada yeniden gündem oldu

03 Eylül 2024 10:37 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:39

Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da! 100 milyon Euro'luk transfer... İşte anlaşmanın detayları

Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da! 100 milyon Euro'luk transfer... İşte anlaşmanın detayları

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında büyük bir güç elde etti. 100 milyon euro değerindeki transferin yankıları sürerken, Osimhen transferi manşetlerden düşmüyor.

MOURİNHO'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Osimhen hakkında geçmişte kullandığı sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Mourinho, geçmişte yaptığı bir açıklamada, Osimhen'i Didier Drogba'ya benzetmiş ve "Osimhen, Drogba'ya benziyor ama Didier kendini yere atmazdı" ifadelerini kullanmıştı.

"BU ALIŞKANLIĞINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA"

Portekizli teknik adam ayrıca, "İtalya'da buna göz yumuyorlar, ama İngiltere'ye giderse bu alışkanlığını değiştirmek zorunda kalacak" demişti.

"ONU TRANSFER EDERİM"

Mourinho, Osimhen'i beğendiğini belirtirken, "Eğer çok parası olan bir kulüpte olsaydım, onu transfer ederdim" şeklinde de konuşmuştu.