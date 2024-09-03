Mourinho'dan Osimhen için çarpıcı sözler! Sosyal medyada yeniden gündem oldu
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 100 milyon euro değerindeki Victor Osimhen, manşetlerden düşmüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun daha önce Osimhen için söylediği sözleri yeniden gündem oldu.
Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında büyük bir güç elde etti. 100 milyon euro değerindeki transferin yankıları sürerken, Osimhen transferi manşetlerden düşmüyor.
MOURİNHO'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Osimhen hakkında geçmişte kullandığı sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Mourinho, geçmişte yaptığı bir açıklamada, Osimhen'i Didier Drogba'ya benzetmiş ve "Osimhen, Drogba'ya benziyor ama Didier kendini yere atmazdı" ifadelerini kullanmıştı.
"BU ALIŞKANLIĞINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA"
Portekizli teknik adam ayrıca, "İtalya'da buna göz yumuyorlar, ama İngiltere'ye giderse bu alışkanlığını değiştirmek zorunda kalacak" demişti.
"ONU TRANSFER EDERİM"
Mourinho, Osimhen'i beğendiğini belirtirken, "Eğer çok parası olan bir kulüpte olsaydım, onu transfer ederdim" şeklinde de konuşmuştu.