Tgrt Haber
Haberler>Spor>Mourinho'dan Osimhen için çarpıcı sözler! Sosyal medyada yeniden gündem oldu

Mourinho'dan Osimhen için çarpıcı sözler! Sosyal medyada yeniden gündem oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
03 Eylül 2024 10:37 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:39

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 100 milyon euro değerindeki Victor Osimhen, manşetlerden düşmüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun daha önce Osimhen için söylediği sözleri yeniden gündem oldu.

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında büyük bir güç elde etti. 100 milyon euro değerindeki transferin yankıları sürerken, Osimhen transferi manşetlerden düşmüyor.

MOURİNHO'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Osimhen hakkında geçmişte kullandığı sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu. 

Mourinho'dan Osimhen için çarpıcı sözler! Sosyal medyada yeniden gündem oldu - 1. Resim

Mourinho, geçmişte yaptığı bir açıklamada, Osimhen'i Didier Drogba'ya benzetmiş ve "Osimhen, Drogba'ya benziyor ama Didier kendini yere atmazdı" ifadelerini kullanmıştı.

"BU ALIŞKANLIĞINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA"

Portekizli teknik adam ayrıca, "İtalya'da buna göz yumuyorlar, ama İngiltere'ye giderse bu alışkanlığını değiştirmek zorunda kalacak" demişti.

Mourinho'dan Osimhen için çarpıcı sözler! Sosyal medyada yeniden gündem oldu - 2. Resim

"ONU TRANSFER EDERİM"

Mourinho, Osimhen'i beğendiğini belirtirken, "Eğer çok parası olan bir kulüpte olsaydım, onu transfer ederdim" şeklinde de konuşmuştu.

Mourinho'dan Osimhen için çarpıcı sözler! Sosyal medyada yeniden gündem oldu - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...