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 | Sule Altinel

Mourinho'nun fiziksel müdahalesine Okan Buruk'tan ilk açıklama: Doğru bulmuyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, meslektaşı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkması dünya basınında geniş yankı uyandırırken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan da açıklama geldi. Mourinho'nun maçın ardından kendisine yaptığı fiziki müdahalesiyle ilgili olarak Buruk, "Fiziksel tepkisini doğru bulmuyorum" dedi.

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Mourinho'nun fiziksel müdahalesine Okan Buruk'tan ilk açıklama: Doğru bulmuyorum
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 03:01
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 03:06

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla eledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Onlara karşı yakın zaman bir maç oynamıştık. Aşağı yukarı rakibimizin ne oynadığını biliyorduk. Lig maçına göre çok daha iyi yaptık. Hücum geçişlerini doğru yaptık. İlk yarı çok rahat bir şekilde 3-4 farklı skorla bitirebilirdik. İkinci yarı rakibimizin hamleleri oldu. Bizim hamlelerimiz oldu. Oyun için de üçüncü golü atabilsek maçı erken bir şekilde bitirebilirdik. Son dakika rakibimizin çok net pozisyonu oldu, Davinson Sanchez çıkardı. Genel olarak performansımızdan, istediğimizden, konsantrasyonumuzdan çok memnunum. Bugün 6 Türk oyuncu ile sahaya çıktık. Bu da aslında Türk futbolu açısından da sevindirici şeylerden biri. Milli takım da son maçlarda başarılıydı. Bizim de birçok milli oyuncumuz var. Buraya gelip bizlerle berabere olan taraftarlarımıza teşekkür ederim. Televizyon başında seyreden Galatasaray taraftarına bu galibiyeti armağan ediyoruz. En büyük pay oyuncularımın. Oyuncularıma bu galibiyet için teşekkür ederim. Çok büyütmeyeceğiz, lig bizi bekliyor, iki kupayı kovalama şansımız var. Hafta onu maçımız yok. Yarın antrenman yapacağız sonra dinleneceğiz" diye konuştu.

Mourinho'nun fiziksel müdahalesine Okan Buruk'tan ilk açıklama: Doğru bulmuyorum

MOURİNHO'NUN MÜDAHALESİNE CEVAP

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, kendisine yaptığı fiziki müdahalenin sorulması üzerine Buruk, "Bence güzel bir maç oldu. İki takım da pozisyona girdi. Lig maçını bu anlamda eleştirilmiştik. Bugün tam tersi güzel maç oldu. Saha içinde ateşli bir şekilde oyuncuların performansı, sahada dışı aynı şekilde, yedek kulübeleri aynı şekilde. Ben öncellikle maç öncesi ki takım teknik direktörünün elimi sıkmasını isterdim. Maç sonu da aynı şekilde birbirimizin elini sıkıp, ayrılmak isterdim. Bu şekilde olmadı. Ben de, o da hakemleri tebrik etmeye gitti. Devamında fiziksel tepkisini doğru bulmuyorum. Bu konuda çok fazla konuşmayacağım" diye cevap verdi.

Mourinho'nun fiziksel müdahalesine Okan Buruk'tan ilk açıklama: Doğru bulmuyorum

"HAKARET OLMADIĞI SÜRECE SAYGI DUYUYORUM"

Beşiktaş derbisinden sonra gelen eleştirilerin hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü şunları söyledi:
"Her fikre saygı duyuyorum. Belli çerçevede, hakaret olmadığı sürece bütün eleştirilere saygı duyuyorum. Çok fazla takip etmiyorum, bakmıyorum. Doğrularımı, yanlışlarımızı analiz etmek gerekiyor. Beşiktaş maçında da çıkarttım. Bugünde de çıkartmam gerekiyor. Benim işim bu. Bunlara düşeceksem bir sonraki maça hazırlanamayacaksam 2 sene önce de şampiyon olamazdım. Bu baskı, hakaret hep var. Galatasaray takımı teknik direktörüsünüz, ne kadar çok övgü varsa o kadar da eleştiri var. Önemli olan kendime güvenmem, oyuncularıma güvenmem ve oyuncularımla o bağı devam ettirmem. Son maçla ilgili yardımcılarım söyledi, Abdülkerim oyundan çıktıktan sonra ‘Neden çıktım’ diye bir şey söylüyor. Ben bir şey duymadım. Burada en güvendiğim, en değer vereceğim oyuncuların biri Abdülkerim. Oyuncularda bu tür reaksiyonlar olabilir. Ben de yaptım. Normal reaksiyonlar. Ben oyuncularımı seviyorum. Oyuncularımız beni seviyor. Biz hep başarılı olmak istiyoruz. Çok fazla dışarıyı duyamadan kendi işimi doğru yapmak zorundayım. Çok fazla etkilenme lüksüm yok. Doğru bir şekilde analiz edip, karşılayabiliyorum. Sokaktaki tepkiler benim için önemli. Sosyal medyanın gerçekliğine inanmıyorum. Burada Galatasaray özelinde de vurulacak ilk kişi benim. Galatasaray’ı düşürmek için de insanların bana vurması gerekiyor. Ben de o vurmalara alıştım."

"SON YILLARDA İYİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Kadıköy’de oynamanın kolay olmadığını aktaran Okan Buruk, "Biz de planla geliyoruz. Son yıllarda iyi bir şekilde devam ediyor. Öz güven var mı, burada çok maç kazanmak pozitif yönde etkiliyor. Fenerbahçe’nin gücünü, kalitesini biliyoruz. Buraya gelirken her şeyi düşünüyorsunuz. Bugünkü avantajlarımızdan biri rakibimizi iyi tanıyoruz. Barış’ın soldan savunma arkasına yapacağı koşularla etkili olduk. Oyun planımız vardı. Doğru uygulayan oyuncularıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"ASLOLAN GALATASARAY'IN BAŞARISI"

Bundan sonraki Süper Lig yarışı için ise Buruk, "Bu hafta sonu maçımız yok. Rakibimizin Trabzonspor ile maçı var. Rakibimizin alacağı sonuç önemli. 6 puan öndeyiz. Puan farkı 3’e düşecek mi, düşmeyecek mi? Bu dönemli bir şey. Bizim de Samsuspor ile önemli deplasmanımız var. Aynı konsantrasyonla, aynı istekle o maça hazırlanmamız gerekiyor. Çok fazla bu maçın etkisinden kalmadan, dinlenip, bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. 3 puan ve ikili averaj bizim için önemli. Ligle ilgili henüz bir şey sona ermedi. Burada teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, futbola bakan yöneticilerimiz her zaman benim yanımdalar, destek veriyorlar. Bazen tek başıma bütün eleştirileri almaya çalışıyorum. Bazen onlarla birlikte alıyoruz. Ben alıştım. Aslolan Galatasaray, aslolan Galatasaray’ın başarısı. O yüzden bana vurabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

Yunus Akgün’ün ağrılarıyla oynadığını söyleyen sarı-kırmızıların teknik direktörü, "Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı performansları arasında çok fark var. Birçok oyuncumuz ufak tefek ağrılarla oynamaya çalışıyor. Bu oyuncu grubunun Galatasaray’ı sahiplendiklerini görüyoruz. Galibiyet onların payı" dedi.

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin attığı gol hakkında ise, "Çok net ofsayt gözüküyor. Anlayamadım, kenardan 3-4 kere seyrettim, ofsayt gözüküyor. Her açıdan ofsayt gözüküyor. Nasıl çizildi, bilmiyorum. Bu da saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.

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