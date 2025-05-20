Mourinho'nun yerine en güçlü aday belli oldu! Kadıköy'de görüntülenmişti

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken yönetimin Portekizlinin yerine en güçlü teknik direktör adayını belirlediği öne sürüldü. Sürpriz ismin daha önce Kaıdıköy'de maç izlerken görüntülenmesi iddiayı güçlendiriyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Başkan Ali Koç, Mourinho ile yola devam mesajı verse de kulislerde farklı senaryolar konuşuluyor. Portekizli teknik adamın yerine ise sürpriz bir isim ön plana çıkmış durumda.

MOURINHO İLE YOLLAR AYRILIYOR MU?

Sezona Jose Mourinho ile büyük umutlarla giren Fenerbahçe, şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyince gözler tecrübeli teknik adama çevrildi. 2 yıllık sözleşmesi bulunan Mourinho'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, yönetimin farklı alternatifler üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

EN GÜÇLÜ ADAY MONTELLA

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Ali Koç yaklaşan başkanlık seçimine güçlü bir vizyonla girmek istiyor. Bu kapsamda teknik direktör arayışları da hız kazandı. Mourinho’nun olası ayrılığı durumunda bir numaralı aday A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella!

KADIKÖY ZİYARETİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Montella’nın Galatasaray'ın şampiyonluk maçının oynandığı gece Kadıköy’de, Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasını tribünden takip etmesi dikkatleri üzerine çekti. Bu gelişme, Montella’nın Sarı-Lacivertli kulüple adının geçmesine neden oldu.

ZIDANE İDDİALARI YALANLANDI

Öte yandan son günlerde gündeme gelen Zinedine Zidane iddialarının gerçeği yansıtmadığı, Fenerbahçe yönetiminin bu yönde bir girişimi olmadığı belirtildi.