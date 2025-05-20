Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Mourinho'nun yerine en güçlü aday belli oldu! Kadıköy'de görüntülenmişti

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken yönetimin Portekizlinin yerine en güçlü teknik direktör adayını belirlediği öne sürüldü. Sürpriz ismin daha önce Kaıdıköy'de maç izlerken görüntülenmesi iddiayı güçlendiriyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mourinho'nun yerine en güçlü aday belli oldu! Kadıköy'de görüntülenmişti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 09:58

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Başkan Ali Koç, Mourinho ile yola devam mesajı verse de kulislerde farklı senaryolar konuşuluyor. Portekizli teknik adamın yerine ise sürpriz bir isim ön plana çıkmış durumda.

Mourinho'nun yerine en güçlü aday belli oldu! Kadıköy'de görüntülenmişti

MOURINHO İLE YOLLAR AYRILIYOR MU?

Sezona Jose Mourinho ile büyük umutlarla giren Fenerbahçe, şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyince gözler tecrübeli teknik adama çevrildi. 2 yıllık sözleşmesi bulunan Mourinho'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, yönetimin farklı alternatifler üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Mourinho'nun yerine en güçlü aday belli oldu! Kadıköy'de görüntülenmişti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Ali Koç ve Mourinho yüz yüze gelecek

EN GÜÇLÜ ADAY MONTELLA

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Ali Koç yaklaşan başkanlık seçimine güçlü bir vizyonla girmek istiyor. Bu kapsamda teknik direktör arayışları da hız kazandı. Mourinho’nun olası ayrılığı durumunda bir numaralı aday A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella!

Mourinho'nun yerine en güçlü aday belli oldu! Kadıköy'de görüntülenmişti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe seçime gidiyor! Ali Koç resmen açıkladı: İşte tarih

KADIKÖY ZİYARETİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Montella’nın Galatasaray'ın şampiyonluk maçının oynandığı gece Kadıköy’de, Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasını tribünden takip etmesi dikkatleri üzerine çekti. Bu gelişme, Montella’nın Sarı-Lacivertli kulüple adının geçmesine neden oldu.

Mourinho'nun yerine en güçlü aday belli oldu! Kadıköy'de görüntülenmişti

ZIDANE İDDİALARI YALANLANDI

Öte yandan son günlerde gündeme gelen Zinedine Zidane iddialarının gerçeği yansıtmadığı, Fenerbahçe yönetiminin bu yönde bir girişimi olmadığı belirtildi.

ETİKETLER
#ali koç
#vincenzo montella
#Fenerbahçe SK
#sonuçları
#jose mourinho
#teknik direktör
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.