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 | Emir Yücel

Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yıldız kalecinin yeni takımı

Galatasaray’da Fernando Muslera dönemi sona eriyor. Sarı-kırmızılıların efsane kalecisinin gideceği takım da belli olurken, yerine gelecek yeni file bekçisi için de isimler konuşulmaya başlandı. İşte detaylar…

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Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yıldız kalecinin yeni takımı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 10:36

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın kaptanı ve kalecisi Fernando Muslera'nın geleceği merak ediliyor. Şampiyonluğun geldiği Kayserispor maçında takımının 3. golünü penaltıdan kaydeden Muslera'nın bu hareketi, ayrılık öncesi veda olarak algılanmıştı.

Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yıldız kalecinin yeni takımı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Muslera için "Ülkesine geri dönmekte ısrarcı ama biz de kalması için ısrarcıyız" ifadelerini kullandı.

Ntv.com.tr'ye yapılan değerlendirmeler şu şekilde:

FRANCO SAXLUND (RADIO CENTENARIO): "SİZ, BİZDEN İYİ TANIYORSUNUZ"

"Muslera, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin efsanesi haline geldi. Hatta artık siz, onu bizden daha iyi tanıyorsunuz. Bu sezon sonunda muhtemelen Galatasaray'dan ayrılacak. Eski takımı Nacional ya da Penarol'ün onun için mücadele edeceğini düşünüyorum."

Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yıldız kalecinin yeni takımı

FEDERICO BUYSAN (EL ESPECTADOR DEPORTES): "GALATASARAY'DA OLAĞANÜSTÜYDÜ"

"Fernando, Galatasaray'da olağanüstü bir performans gösterdi. Bir idol, winner ve harika bir profesyonel. Her zaman maçın içinde, kendine güveniyor ve Galatasaray gibi büyük bir kulüp için doğru isim. En iyi dönemlerini geride bırakmış olabilir ancak Galatasaray'da 14 yıl boyunca forma giymesinin bir nedeni var."

Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yıldız kalecinin yeni takımı

"HAZİRAN AYINDA İMZAYI ATACAK"

Uruguay'da Muslera'nın Penarol'e geleceği konuşuluyor. Uruguay'ın dev kulübü, onu kadrosuna katmak istiyor. Kaliteli ve istikrarlı bir kaleciyi kadrolarında görmek istiyorlar. Haziran ayında imzaların atılacağı ifade ediliyor. Muslera'nın, iki yıldır onun gelmesi için ısrar eden Penarol başkanıyla çok iyi bir ilişkisi var.

Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yıldız kalecinin yeni takımı

SANTIAGO SOTO (DEPORTES CAP): "MUSLERA BİR İKON"

"Muslera için muhteşem bir dönem sona eriyor. Galatasaray gibi büyük bir takımda ve Türkiye gibi çok zor bir ligde bu kadar uzun yıllar kalmak çok zor. Galatasaray için bir ikon haline geldi ve ülkedeki kariyeri 14 yıl sürdü. Her iki büyük turnuvayı (Süper Lig, Türkiye Kupası) kazanarak ve kaptan olarak çıktığı son maçta penaltı atarak bu finali hak etti. "Avrupa Fatihi" ve tüm Türkiye tarafından her zaman sevgiyle anılacağını düşünüyorum. Bir anekdot paylaşmak istiyorum. Muslera ile tanışma fırsatı ve forma imzalatma imkanı bulmuştum. 15 yaşındaydım, 2010 Dünya Kupası'nda mixed zone'da tanıştık. Bana sarıldı, fotoğraf çektirdik ve bu fotoğrafı evimdeki formasının yanına yerleştirdim."

Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yıldız kalecinin yeni takımı

"PENAROL İLE GÖRÜŞTÜĞÜ SÖYLENİYOR"

"Muslera, ailevi sebeplerden dolayı Uruguay'a dönmek istediğini daha önce açıklamıştı. Bu sözlerin burada şüphesiz bir etkisi oldu ve birçok kulüp onun durumunu öğrenmek istedi. Penarol, Muslera'nın olası transferiyle en çok ilgilenen kulüp. Nacional, onun eski takımlarından biri olmasına rağmen beklenmedik şekilde Muslera'ya sırt çevirdi. Ailesiyle birlikte çok küçük yaşlardan beri tuttuğu takım olan Penarol ile görüşmeler yaptığı söyleniyor."

Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yıldız kalecinin yeni takımı

"GALATASARAY'A ÖNERECEĞİM 3 KALECİ VAR"

"Galatasaray gibi büyük bir takım için Uruguaylı bir kaleci önermem gerekirse milli takımdan eldivenleri seçerdim. Sporting'den Israel, Junior FC'den Santiago Mele ve Velez Sarsfield'dan Randall Rodriguez'i öne çıkarabilirim. Üçü de genç kaleciler ve Uruguay'da pozisyonlarının en iyisi olmaları bekleniyor."

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