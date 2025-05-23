Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Muslera ve Mertens'e unutulmaz veda! Galatasaray taraftarı hazırlık yapıyor

Galatasaray’ın efsane oyuncularından Fernando Muslera ve Dries Mertens’e taraftarlardan duygusal bir veda sürprizi yapılacak. Sarı-kırmızılı camia, uzun yıllar takıma hizmet eden iki yıldızı unutulmaz bir şekilde uğurlamaya hazırlanıyor. Başakşehir maçında özel koreografi ile her iki oyuncuya da unutulmaz bir veda yapılması hedefleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Muslera ve Mertens'e unutulmaz veda! Galatasaray taraftarı hazırlık yapıyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 11:02

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Fernando Muslera ve Dries Mertens'e veda etmeye hazırlanıyor. Galatasaray kariyeri 2011 yılında Başakşehir maçıyla başlayan Muslera'nın vedası da haftaya oynanacak Başakşehir maçıyla olacak.

Muslera ve Mertens'e unutulmaz veda! Galatasaray taraftarı hazırlık yapıyor

SÜRPRİZ BİR KOREOGRAFİ HAZIRLANACAK

Ülkesine dönmeye karar veren Uruguaylı kaleci ve son 3 şampiyonlukta büyük katkıları olan Dries Mertens için muhteşem bir koreografi hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

Muslera ve Mertens'e unutulmaz veda! Galatasaray taraftarı hazırlık yapıyor

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 14 senede 19 kupa kaldıran Muslera için tribünde unutulmaz bir görsel şölene imza atacak.

Muslera ve Mertens'e unutulmaz veda! Galatasaray taraftarı hazırlık yapıyor

Bu sezon ligde 33 maça çıkan ve 31 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yıldız kalecinin yeni takımı
Galatasaraylı Dries Mertens'ten emeklilik açıklaması: Yapacak çok şey var
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#fernando muslera
#başakşehir
#süper lig
#Dries Mertens
#veda
#Koreografi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.