Muslera ve Mertens'e unutulmaz veda! Galatasaray taraftarı hazırlık yapıyor

Galatasaray’ın efsane oyuncularından Fernando Muslera ve Dries Mertens’e taraftarlardan duygusal bir veda sürprizi yapılacak. Sarı-kırmızılı camia, uzun yıllar takıma hizmet eden iki yıldızı unutulmaz bir şekilde uğurlamaya hazırlanıyor. Başakşehir maçında özel koreografi ile her iki oyuncuya da unutulmaz bir veda yapılması hedefleniyor.