Muslera ve Mertens'e unutulmaz veda! Galatasaray taraftarı hazırlık yapıyor

Galatasaray’ın efsane oyuncularından Fernando Muslera ve Dries Mertens’e taraftarlardan duygusal bir veda sürprizi yapılacak. Sarı-kırmızılı camia, uzun yıllar takıma hizmet eden iki yıldızı unutulmaz bir şekilde uğurlamaya hazırlanıyor. Başakşehir maçında özel koreografi ile her iki oyuncuya da unutulmaz bir veda yapılması hedefleniyor.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Fernando Muslera ve Dries Mertens'e veda etmeye hazırlanıyor. Galatasaray kariyeri 2011 yılında Başakşehir maçıyla başlayan Muslera'nın vedası da haftaya oynanacak Başakşehir maçıyla olacak.
Ülkesine dönmeye karar veren Uruguaylı kaleci ve son 3 şampiyonlukta büyük katkıları olan Dries Mertens için muhteşem bir koreografi hazırlığı yapıldığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, 14 senede 19 kupa kaldıran Muslera için tribünde unutulmaz bir görsel şölene imza atacak.
Bu sezon ligde 33 maça çıkan ve 31 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmıştı.