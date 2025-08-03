Mustafa Erhan Hekimoğlu ayrılığı: Beşiktaş'ta üst üste kritik kararlar!

Mustafa Erhan Hekimoğlu için Beşiktaş'ta farklı bir süreç tasarlandı. Semih Kılıçsoy'un Cagliari'ye transferine onay veren Beşiktaş, şimdi de Mustafa Erhan Hekimoğlu için aynı karara vardı.

BEŞİKTAŞ'TA ZAMANSIZ AYRILIKLAR

Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kariyer planlamasını yapan Beşiktaşlı yöneticiler, genç futbolcunun daha çok oynaması gerektiğine karar verdi ve yıldız adayı için Semih Kılıçsoy formülünü öne çıkardı! Esasen ise Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kiralanmasına dair gelen teklifleri değerlendirecek ve makul bir anlaşma ihtimali olması durumunda transferin önünü açacak.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçen sezonun parlayan isimlerinden olan 18 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu, siyah beyazlı formayla 32 maça çıkmış ve 969 dakikalık zaman diliminde 3 gol ile 2 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.