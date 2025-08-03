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 | Burak Ayaydın

Mustafa Erhan Hekimoğlu ayrılığı: Beşiktaş'ta üst üste kritik kararlar!

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan sonra Mustafa Erhan Hekimoğlu için de ayrılık kararı çıktı. Beşiktaş yönetimi, Mustafa Erhan Hekimoğlu'na gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

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Mustafa Erhan Hekimoğlu ayrılığı: Beşiktaş'ta üst üste kritik kararlar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 23:06

Mustafa Erhan Hekimoğlu için 'ta farklı bir süreç tasarlandı. 'un Cagliari'ye transferine onay veren Beşiktaş, şimdi de Mustafa Erhan Hekimoğlu için aynı karara vardı.

Mustafa Erhan Hekimoğlu ayrılığı: Beşiktaş'ta üst üste kritik kararlar!

BEŞİKTAŞ'TA ZAMANSIZ AYRILIKLAR

Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kariyer planlamasını yapan Beşiktaşlı yöneticiler, genç futbolcunun daha çok oynaması gerektiğine karar verdi ve yıldız adayı için Semih Kılıçsoy formülünü öne çıkardı! Esasen ise Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kiralanmasına dair gelen teklifleri değerlendirecek ve makul bir anlaşma ihtimali olması durumunda transferin önünü açacak.

Mustafa Erhan Hekimoğlu ayrılığı: Beşiktaş'ta üst üste kritik kararlar!

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçen sezonun parlayan isimlerinden olan 18 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu, siyah beyazlı formayla 32 maça çıkmış ve 969 dakikalık zaman diliminde 3 gol ile 2 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GENÇ YETENEK BEŞİKTAŞ'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Siyah beyazlılar, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu altyapıdan yetiştirmişti.
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#Spor
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