Mustafa Sarıgül'den Mourinho'ya tepki: Türk futbolu Almanya, İtalya ve Fransa'dan da öndedir!

03 Kasım 2024 23:51 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 23:55

Fenerbahçe'nin 90+11. dakikada Amrabat'ın attığı golle Trabzonspor'a karşı 3-2 kazandığı maç sonunda Jose Mourinho Türkiye'deki futbolu eleştirdi. Jose Mourinho'nun eleştirisine CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den tepki geldi. Sarıgül, "Türk futbolu Almanya, İtalya ve Fransa'dan da iyi" dedi.

Trendyol Süper Lig​'in 11. haftasında Fenerbahçe​, Trabzon​ deplasmanında son dakika golüyle 3-2'lik bir zafer elde ederek lider Galatasaray​ ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü. 90+12. dakikada Amrabat'ın attığı kritik golle galibiyeti alan Fenerbahçe​, Galatasaray​'ın bay geçtiği haftada puan kaybı yaşamadan zirveyi yakın takibe devam etti. Maç sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho​'nun Türk futbolu hakkında söyledikleri ise gündem oldu.

"HAKEM KAHVE Mİ İÇİYORDU?"

VAR'ın ve saha içi hakemin kötü bir maç yönettiğini ifade eden Jose Mourinho, "Sistem daha da güçlü üzerimize gelirse, sözlerim uçar kaybolur. Bright'a yapılan hareket mesela. VAR hakemi o sırada kahve mi içiyordu? Görmedi mi? Ya da bizim lehimize penaltı vermesi gereken pozisyonda çay mı içiyordu? O yüzden mi görmedi? Ben buralı değilim. Siz Türklerin bunları konuşması gerekiyor. Ben değil. Yıllarca olan haksızlıkları sizin konuşmanız gerekiyor. Biz temiziz." dedi.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN MOURİNHO'YA TEPKİ!

Jose Mourinho'nun eleştirisine CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den tepki geldi. Sarıgül "Jose Mourinho Türkiye ve Türk futbolunu kötüleme işini yap" notunu düştüğü video paylaşımında şunları söyledi:

"Sevgili Jose Mourinho Fenerbahçe'ye istediği futbolu oynatamıyorsun ve 'Türk futbolunu ben bilmiyorum' diyorsun. Türk futbolu Almanya, İtalya ve Fransa'dan da önde. Sen takımı oynatamıyorsan Türk futboluna laf söyleyemezsin."