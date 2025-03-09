Napoli kilidi kırdı! 5 maç sonra galibiyet

İtalya Serie A'da Napoli ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, Fiorentina engelini 2-1 ile geçti ve 5 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Serie A'da lider Inter'i yakından takip eden Napoli, 5 maç sonra galip geldi ve puanını 60'a yükseltti. Romelu Lukaku'nun hem gol attığı hem de asist yaptığı mücadelede, Antonio Conte'nin öğrencileri Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

5 MAÇ SONRA GALİBİYET

Fiorentina maçı öncesinde Napoli, Serie A'da oynadığı son 5 maçı kazanamamıştı. Conte'nin ekibi bu süreçte 4 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Napoli, Fiorentina galibiyetiyle ligde 5 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

INTER GALİP GELMİŞTİ

Kendi sahasında Monza karşısında 2-0 geriye düşen Inter, muhteşem bir geri dönüşle maçı 3-2 almış ve lig liderliğini devam ettirmişti.