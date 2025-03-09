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Editor
 | Burak Ayaydın

Napoli kilidi kırdı! 5 maç sonra galibiyet

İtalya Serie A'da Napoli ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, Fiorentina engelini 2-1 ile geçti ve 5 maç sonra galip gelmeyi başardı.

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Napoli kilidi kırdı! 5 maç sonra galibiyet
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 21:45

Serie A'da lider Inter'i yakından takip eden Napoli, 5 maç sonra galip geldi ve puanını 60'a yükseltti. Romelu Lukaku'nun hem gol attığı hem de asist yaptığı mücadelede, Antonio Conte'nin öğrencileri Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

Napoli kötü seriyi bitirdi: Lukaku damga vurdu

5 MAÇ SONRA GALİBİYET

Fiorentina maçı öncesinde Napoli, Serie A'da oynadığı son 5 maçı kazanamamıştı. Conte'nin ekibi bu süreçte 4 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Napoli, Fiorentina galibiyetiyle ligde 5 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

INTER GALİP GELMİŞTİ

Kendi sahasında Monza karşısında 2-0 geriye düşen Inter, muhteşem bir geri dönüşle maçı 3-2 almış ve lig liderliğini devam ettirmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

NAPOLI EN SON NE ZAMAN SERIE A ŞAMPİYONU OLDU?
Mavi beyazlı ekip, en yakın tarih olarak 2022-2023 sezonunda lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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ETİKETLER
#Napoli
#İtalya Serie A
#antonio conte
#romelu lukaku
#Spor
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