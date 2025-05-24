Napoli şampiyon oldu: Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i Serie A'yı kaybetti!

İstanbul
Napoli, İtalya Serie A'da şampiyonluğunu ilan etti. Son haftaya kadar Inter ile çetin bir mücadele veren Napoli, an itibarıyla mutlu sona ulaşan taraf oldu.
Napoli, şampiyonluk mücadelesinde galip geldi ve Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'i geride bıraktı. İtalya Serie A'da son hafta öncesinde puan avantajını elinde bulunduran Napoli, Cagliari'yi 2-0 ile geçti.
Antonio Conte yönetimindeki Napoli, McTominay (42) ve Lukaku'nun (51) golleriyle Cagliari'yi 2-0 mağlup etti ve puanını 82 yaparak şampiyon oldu.
https://x.com/sscnapoli/status/1926018053139014136
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Como deplasmanından 2-0 galip döndü ama 81 puanla ligi 2. sırada tamamladı.