Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Panathinaikos Koçu Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye tebrik geldi. Deneyimli antrenör, Fenerbahçe Beko'nun daha doğru işler yaptığını belirtti.

ERGİN ATAMAN'DAN FENERBAHÇE BEKO KRİTİĞİ

"Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum çünkü bu gece kazanmayı bizden daha fazla istediler. Özellikle defansta çözüm bulamadık. Şanslarımızı iyi kullanamadık. Forvetlerimizden yeterince sayı bulamadık. Fenerbahçe iyi defans yaptı. Biz ise doğru pasları bulamadık ve defansta hatalar yaptık. Fenerbahçe, bizden daha agresif oynadı. Bizim skor üretmemizi engellediler."

ERGİN ATAMAN ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Panathinaikos, üçüncülük mücadelesinde Olympiakos ile karşılaşacak.