Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

İstanbul
Panathinaikos Koçu Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Final Four'da Fenerbahçe'ye elenen Ergin Ataman, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Panathinaikos Koçu Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye tebrik geldi. Deneyimli antrenör, Fenerbahçe Beko'nun daha doğru işler yaptığını belirtti.
"Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum çünkü bu gece kazanmayı bizden daha fazla istediler. Özellikle defansta çözüm bulamadık. Şanslarımızı iyi kullanamadık. Forvetlerimizden yeterince sayı bulamadık. Fenerbahçe iyi defans yaptı. Biz ise doğru pasları bulamadık ve defansta hatalar yaptık. Fenerbahçe, bizden daha agresif oynadı. Bizim skor üretmemizi engellediler."
Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Panathinaikos, üçüncülük mücadelesinde Olympiakos ile karşılaşacak.