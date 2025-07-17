Napoli Victor Osimhen'in fişini çekti! Resmen açıklandı

Seria A liginin son şampiyonu Napoli, yeni sezon kamp kadrosunu sosyal medya platformundan duyurdu. Kadroda yer almayan Victor Osimhen ise dikkat çekti.

https://x.com/sscnapoli/status/1945841321404457313

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dimaro'daki yaz kampı başlıyor. İtalya'nın şampiyonları, üç günlük sağlık ve fizik testlerinin ardından sezon öncesi hazırlıklarına resmen başlıyor." denilirken, kamp için açıklanan kadroda Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Osimhen'e yer verilmedi.

GALATASARAY BİTİRDİ Mİ?

Hatırlanacağı üzere, Galatasaray geçtiğimiz haftalarda Osimhen için 40 milyon Euro peşin, kalan 35 milyon Euro’yu ise banka teminatıyla iki eşit taksit şeklinde yapılandırılmış toplam 75 milyon Euro’luk bir teklif sunmuştu.

TRANSFERE YEŞİL IŞIK MI?

Bu teklif, aslında Napoli’nin daha önce kendi belirlediği ödeme modeline dayanıyordu. Ancak Napoli cephesi son anda geri adım atarak yeni şartlar ileri sürerek transferi yokuşa sürmüştü.

Napoli'nin bugün sosyal medya hesabından duyurduğu kamp kadrosunda yer almayan Osimhen için şimdi gözler sarı-kırmızılılarda.