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 | Efe Demir

Napoli Victor Osimhen'in fişini çekti! Resmen açıklandı

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, yeni sezonun hazırlık kampının kadrosunu açıkladı. Takımdan ayrılması beklenen Victor Osimhen kadroda yer almadı. İşte detaylar...

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Napoli Victor Osimhen'in fişini çekti! Resmen açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 17:10

Seria A liginin son şampiyonu , yeni sezon kamp kadrosunu sosyal medya platformundan duyurdu. Kadroda yer almayan ise dikkat çekti.

https://x.com/sscnapoli/status/1945841321404457313

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dimaro'daki yaz kampı başlıyor. İtalya'nın şampiyonları, üç günlük sağlık ve fizik testlerinin ardından sezon öncesi hazırlıklarına resmen başlıyor." denilirken, kamp için açıklanan kadroda 'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Osimhen'e yer verilmedi.

Napoli Victor Osimhen'in fişini çekti! Resmen açıklandı

GALATASARAY BİTİRDİ Mİ?

Hatırlanacağı üzere, Galatasaray geçtiğimiz haftalarda Osimhen için 40 milyon Euro peşin, kalan 35 milyon Euro’yu ise banka teminatıyla iki eşit taksit şeklinde yapılandırılmış toplam 75 milyon Euro’luk bir teklif sunmuştu.

Napoli Victor Osimhen'in fişini çekti! Resmen açıklandı

TRANSFERE YEŞİL IŞIK MI?

Bu teklif, aslında Napoli’nin daha önce kendi belirlediği ödeme modeline dayanıyordu. Ancak Napoli cephesi son anda geri adım atarak yeni şartlar ileri sürerek transferi yokuşa sürmüştü.

Napoli Victor Osimhen'in fişini çekti! Resmen açıklandı

Napoli'nin bugün sosyal medya hesabından duyurduğu kamp kadrosunda yer almayan Osimhen için şimdi gözler sarı-kırmızılılarda.

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#Futbol
#galatasaray
#transfer
#serie a
#Napoli
#victor osimhen
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