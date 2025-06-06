NBA Yıldızı Alperen Şengün, Giresun’da yoğun ilgiyle karşılandı

Yaz tatilini geçirmek ve sevdikleriyle buluşmak üzere kente gelen genç yıldız, hem ailesi ve arkadaşlarıyla hasret giderdi, hem de özel antrenman programıyla çalışmalarını sürdürdü. Giresunlu hemşehrileri tarafından yoğun ilgi gören Şengün’e, ziyaret boyunca büyük sevgi gösterileri yapıldı. Vatandaşlar, başarılı sporcuyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Alperen Şengün’ün NBA’deki performansı ve genç yaşta ulaştığı başarılar, Giresun’da gurur kaynağı olurken, özellikle genç basketbolseverler için de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.