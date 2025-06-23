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 | Onur Kaya

NBA'da sezonun şampiyonu belli oldu!

Dünyanın en prestijli basketbol organizasyonu Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-2025 sezonunun şampiyonu belli oldu. 3-3'lük final serisinin son maçında Oklahoma City Thunder, sahasında Indiana Pacers'ı 103-91 mağlup ederek kupaya uzandı.

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NBA'da sezonun şampiyonu belli oldu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 06:20
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 06:52

NBA final serisi 7'nci ve son maçında Oklahoma City Thunder ve Indiana Pacers, Paycom Center salonunda karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadeleyi kazanan ev sahibi Oklahoma City Thunder sezonun şampiyonu oldu.

NBA'da sezonun şampiyonu belli oldu!

Oklahoma'da final serisinin MVP'si de seçilen Shai Gilgeous Alexand 29 sayı ve 12 asistle double-double yaparak galibiyetin mimarı oldu. Jalen Williams 20 sayı, Chet Holmgren ise 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

NBA'da sezonun şampiyonu belli oldu!

Indiana Pacers'ta ise Bennedict Mathurin'in 24 sayı, 13 ribauntluk performansı şampiyonluk için yeterli olmadı. Pascal Siakam ve T. J. McConnell 16'şar sayı buldu.

MAÇIN KIRILMA ANI: SAKATLIK

İlk çeyrekte aşil tendonundan sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton gözyaşlarına hakim olamadı. Yalnızca 7 dakika süre alabilen Haliburton 9 sayı kaydetti.

NBA'da sezonun şampiyonu belli oldu!

KULÜP TARİHİNDEKİ İLK ŞAMPİYONLUK

Seattle SuperSonics ismiyle 1979'da şampiyon olan Thunder, Oklahoma'ya taşındıktan sonra ise beklenen başarıları yakalayamamış, son olarak 2012'de finale yükselmişti. Thunder final serisinde LeBron James, Dwayne Wade ve Chris Bosh'lı Miami Heat'e 4-1 mağlup olmuştu.

Böylece Oklahoma City Thunder yeni adıyla kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu.

NBA'da sezonun şampiyonu belli oldu!

INDIANA PACERS KUPAYI 2. KEZ KAÇIRDI

NBA'de daha önce sadece 2000 yılında finale çıkan Indiana Pacers ise Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant'lı Los Angeles Lakers'a yenilerek kupayı kaptırmıştı.

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