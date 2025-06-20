NBA'de nefes kesen final! Indiana seriyi eşitledi: Şampiyon son maçta belli olacak

NBA final serisinin altıncı maçında Indiana Pacers sahasında Oklahoma City Thunder'ı 108-91 mağlup ederek seride durumu eşitleyerek 3-3'e getirdi. Böylece sezonun şampiyonu final serisinin 7'nci maçında belli olacak.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) finali Indiana Pacers ile Oklahoma City Thunder arasında oynanan final serisi nefesleri kesiyor.
Gainbridge Fieldhouse'da oynanan serinin altıncı maçında ilk periyodu 28-25 önde tamamlayan ev sahibi Indiana Pacers, soyunma odasına ise 64-42'lik üstünlükle gitti.
Üçüncü periyotta farkı 30 sayıya çıkaran Pacers, son çeyreğe 90-60 önde girdi. Oklahoma'nın çabalarına rağmen mücadeleyi 108-91 kazanan Indiana Pacers seriyi 3-3'e getirdi.
Ev sahibi ekipte Tyrese Haliburton ve Pascal Siakam galibiyetin mimarları oldu.
Böylece NBA'de sezonun şampiyonu serinin 7'nci maçında belli olacak. Oklahoma City Thunder'ın evinde oynanacak final serisinin son maçı 23 Haziran'da (pazarı pazartesiye bağlayan gece) saat 03.00'te başlayacak.