Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

NBA'de nefes kesen final! Indiana seriyi eşitledi: Şampiyon son maçta belli olacak

NBA final serisinin altıncı maçında Indiana Pacers sahasında Oklahoma City Thunder'ı 108-91 mağlup ederek seride durumu eşitleyerek 3-3'e getirdi. Böylece sezonun şampiyonu final serisinin 7'nci maçında belli olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
NBA'de nefes kesen final! Indiana seriyi eşitledi: Şampiyon son maçta belli olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 06:40
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 06:44

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) finali Indiana Pacers ile Oklahoma City Thunder arasında oynanan final serisi nefesleri kesiyor.

NBA'de nefes kesen final! Indiana seriyi eşitledi: Şampiyon son maçta belli olacak

SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

Gainbridge Fieldhouse'da oynanan serinin altıncı maçında ilk periyodu 28-25 önde tamamlayan ev sahibi Indiana Pacers, soyunma odasına ise 64-42'lik üstünlükle gitti.

NBA'de nefes kesen final! Indiana seriyi eşitledi: Şampiyon son maçta belli olacak

INDIANA SERİYİ 3-3'E GETİRDİ

Üçüncü periyotta farkı 30 sayıya çıkaran Pacers, son çeyreğe 90-60 önde girdi. Oklahoma'nın çabalarına rağmen mücadeleyi 108-91 kazanan Indiana Pacers seriyi 3-3'e getirdi.

NBA'de nefes kesen final! Indiana seriyi eşitledi: Şampiyon son maçta belli olacak

Ev sahibi ekipte Tyrese Haliburton ve Pascal Siakam galibiyetin mimarları oldu.

NBA'de nefes kesen final! Indiana seriyi eşitledi: Şampiyon son maçta belli olacak

ŞAMPİYONLUK SON MAÇA KALDI

Böylece NBA'de sezonun şampiyonu serinin 7'nci maçında belli olacak. Oklahoma City Thunder'ın evinde oynanacak final serisinin son maçı 23 Haziran'da (pazarı pazartesiye bağlayan gece) saat 03.00'te başlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
LeBron James imzayı atıyor: 40 yaşında sürpriz karar!

NBA FİNAL SERİSİ MAÇLARI

  • Oklahoma City Thunder 110 - 111Indiana Pacers (0-1)
  • Oklahoma City Thunder123 - 107Indiana Pacers (1-1)
  • Indiana Pacers116 - 107Oklahoma City Thunder(2-1)
  • Indiana Pacers104 - 111Oklahoma City Thunder (2-2)
  • Oklahoma City Thunder120 - 109 Indiana Pacers (3-2)
  • Indiana Pacers108 - 91Oklahoma City Thunder (3-3)
  • Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.