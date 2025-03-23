New York Knicks 44. zaferini yaşadı: Karl-Anthony Towns etkisi!

NBA'de New York Knicks ile Washington Wizards karşı karşıya geldi. Yüksek tempolu maçı, oyuna ağırlığını koyan New York Knicks kazandı ve bu sezonki 44. galibiyetine ulaştı.
NBA'de normal sezon devam ederken New York Knicks ile Washington Wizards karşılaştı. Karl-Anthony Towns fırtınasının yaşandığı maçı, New York Knicks 122-103 kazandı.
Sezondaki 44. zaferine ulaşan New York Knicks'te, Karl-Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribaundla "double-double" yaptı. Ayrıca da Mikal Bridges 27 ve OG Anunoby da 23 sayılık performanslarıyla galibiyete katkıda bulundu.
Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 115-146
Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 108-114
Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 124-115
Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 108-103
https://x.com/nyknicks/status/1903621112673583354