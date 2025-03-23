New York Knicks 44. zaferini yaşadı: Karl-Anthony Towns etkisi!

NBA'de New York Knicks ile Washington Wizards karşı karşıya geldi. Yüksek tempolu maçı, oyuna ağırlığını koyan New York Knicks kazandı ve bu sezonki 44. galibiyetine ulaştı.

NBA'de normal sezon devam ederken New York Knicks ile Washington Wizards karşılaştı. Karl-Anthony Towns fırtınasının yaşandığı maçı, New York Knicks 122-103 kazandı.

KARL-ANTHONY TOWNS ÇOK ETKİLİYDİ

Sezondaki 44. zaferine ulaşan New York Knicks'te, Karl-Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribaundla "double-double" yaptı. Ayrıca da Mikal Bridges 27 ve OG Anunoby da 23 sayılık performanslarıyla galibiyete katkıda bulundu.

GECENİN SONUÇLARI

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 115-146

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 108-114

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 124-115

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 108-103

https://x.com/nyknicks/status/1903621112673583354