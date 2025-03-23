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Editor
 | Burak Ayaydın

New York Knicks 44. zaferini yaşadı: Karl-Anthony Towns etkisi!

NBA'de New York Knicks ile Washington Wizards karşı karşıya geldi. Yüksek tempolu maçı, oyuna ağırlığını koyan New York Knicks kazandı ve bu sezonki 44. galibiyetine ulaştı.

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New York Knicks 44. zaferini yaşadı: Karl-Anthony Towns etkisi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 13:24

NBA'de normal sezon devam ederken New York Knicks ile Washington Wizards karşılaştı. Karl-Anthony Towns fırtınasının yaşandığı maçı, New York Knicks 122-103 kazandı.

KARL-ANTHONY TOWNS ÇOK ETKİLİYDİ

Sezondaki 44. zaferine ulaşan New York Knicks'te, Karl-Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribaundla "double-double" yaptı. Ayrıca da Mikal Bridges 27 ve OG Anunoby da 23 sayılık performanslarıyla galibiyete katkıda bulundu.

Karl-Anthony Towns coştu! New York Knicks iki maç sonra kazandı - Basketbol Spor Haberleri

GECENİN SONUÇLARI

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 115-146
Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 108-114
Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 124-115
Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 108-103

https://x.com/nyknicks/status/1903621112673583354

Sıkça Sorulan Sorular

LAKERS NEDEN KAYBETTİ?
LeBron James sakatlıktan yeni döndü ve biraz tempo sorunları yaşıyorlar.
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#nba
#los angeles lakers
#Karl-Anthony Towns
#New York Knicks
#Washington Wizards
#Spor
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