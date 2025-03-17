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 | Eyüp Ensar Yeşil

Newcastle United Liverpool'u mağlup ederek Lig Kupası şampiyonu oldu!

İngiltere Lig Kupası finalinde bu sezonun en iyi takımlarından olan Liverpool'u 2-1'lik skorla mağlup eden Newcastle United şampiyon oldu. Siyah-beyazlılar, tarihinde 70 yıl aranın ardından kupa kazandı.

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Newcastle United Liverpool'u mağlup ederek Lig Kupası şampiyonu oldu!
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 00:15
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 00:15

İngiltere Lig Kupası finalinde Liverpool ve Newcastle United karşılaştı. Wembley Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısının sonunda Newcastle United, Trippier'in kullandığı korner vuruşunda Dan Burn'ün kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

70 yıllık hasret sona erdi: Newcastle, Liverpool'u yenerek Lig Kupası'nda şampiyon oldu - 1. Foto

İkinci yarı Newcastle United için hızlı başladı. Siyah beyazlılar, 51'de Isak ile farkı 2'ye çıkardı ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi. Sadece 1 dakika sonra Isak bu kez farkı 2'ye çıkardı. Liverpool'da Chiesa, 90+6'da farkı 1'e indirse de kupaya uzanan Newcastle United oldu.

70 yıllık hasret sona erdi: Newcastle, Liverpool'u yenerek Lig Kupası'nda şampiyon oldu - 3. Foto

En son 1954-55 sezonunda İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Newcastle United, 70 yıl sonra kupa hasretini sonlandırdı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Newcastle United hangi ligde mücadele ediyor?
İngiltere Premier League
ETİKETLER
#Futbol
#liverpool
#wembley stadyumu
#Newcastle United
#İngiltere Lig Kupası
#Dan Burn
#Alexander Isak
#Spor
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