Newcastle United Liverpool'u mağlup ederek Lig Kupası şampiyonu oldu!

İngiltere Lig Kupası finalinde bu sezonun en iyi takımlarından olan Liverpool'u 2-1'lik skorla mağlup eden Newcastle United şampiyon oldu. Siyah-beyazlılar, tarihinde 70 yıl aranın ardından kupa kazandı.

İngiltere Lig Kupası finalinde Liverpool ve Newcastle United karşılaştı. Wembley Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısının sonunda Newcastle United, Trippier'in kullandığı korner vuruşunda Dan Burn'ün kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı Newcastle United için hızlı başladı. Siyah beyazlılar, 51'de Isak ile farkı 2'ye çıkardı ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi. Sadece 1 dakika sonra Isak bu kez farkı 2'ye çıkardı. Liverpool'da Chiesa, 90+6'da farkı 1'e indirse de kupaya uzanan Newcastle United oldu.

En son 1954-55 sezonunda İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Newcastle United, 70 yıl sonra kupa hasretini sonlandırdı.