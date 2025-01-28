Neymar Al Hilal'den ayrıldı, yeni takımı belli oldu

28 Ocak 2025 13:06 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 13:10

Al Hilal kulübü, Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Neymar, Santos'a transfer olacak.

Javier Mascherano Neymar hakkında konuştu! 'Harika bir oyuncu ama ilgilenmiyoruz'

Javier Mascherano Neymar hakkında konuştu! 'Harika bir oyuncu ama ilgilenmiyoruz'

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr. uzun süre çapraz bağ sakatlığıyla boğuştuktan sonra yeşil sahalara döndü. Ancak eski performansını aratan yıldız ismin Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrılacağı duyuruldu. Sosyal medyadan bir duyuru yapan Al Hilal kulübü, Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

NEYMAR KESİN AYRILIYOR

Duyuruda, "Al Hilal ve Neymar Jr. karşılıklı rıza ile oyuncunun sözleşmesini feshetme konusunda anlaştılar. Neymar'a teşekkür eder iyi şanslar dileriz" denildi.

Brezilyalı futbolcunun Al Hilal'den ayrılacağı bir süredir dile getiriliyordu. Fesih koşulları konusunda yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve duyuru yapıldı.

Neymar'ın sözleşmesindeki 65 milyon dolarlık alacağının bir kısmından vazgeçtiği belirtiliyor. Elde edilen bilgiye göre Neymar geriye kalan ücretinin 40 milyon dolarını alacak.

SANTOS'A TRANSFER OLACAK

1,5 yıllık Suudi Arabistan kariyerinde Neymar sakatlıklar nedeniyle sadece 7 maç oynadı ve 1 gol attı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Neymar, Santos'a transfer olacak.