Neymar transferine şok cevap: Palmeiras bir tıp merkezi değil

17 Kasım 2024 16:23 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 16:30

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de kariyerini sürdüren Neymar yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası tekrar sahalara döndü ancak yeniden sakatlandı. Dünyaca ünlü yıldızın 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Adı çeşitli kulüplerle anılan Neymar için Palmeiras’tan ilginç bir çıkış geldi.

Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve geçtiğimiz ay takımına dönen dünyaca ünlü yıldız Neymar​ yeniden sakatlandı. Kariyerini Suudi Arabistan​ ekibi Al-Hilal​'de sürdüren Brezilyalı​ yıldızla ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı. Neymar, sakatlığını atlattıktan sonraki ikinci maçında karşılaşmaya devam edemedi ve kenara gelmişti. Tecrübeli oyuncunun en az bir ay daha takımdan uzak kalması bekleniyor.

PALMEIRAS'TAN NEYMAR AÇIKLAMASI

İddialara göre Al-Hilal'le sözleşmsi sezon sonunda bitecek Neymar'ın geleceği belirsizliğini korurken Palmeiras takımıyla ismi geçti. Palmeiras'ın başkanı Leila Pereira Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmediklerini söyledi.

''SAĞLIK MERKEZİ DEĞİLİZ''

Leila Pereira Brezilya basınından UOL'ye verdiği röportajda, "Harika bir oyuncu ama Santos'a gidiyor. Bilmiyorum, Santos'a sormalısınız ama buraya gelmeyecek. Teknik direktör karar verdiğinde hemen ya da yarın gelecek birine yatırım yapmak istiyorum. Palmeiras bir sağlık merkezi değil" açıklamasında bulundu.

Al Hilal'le kontratı sezon sonunda bitecek Neymar henüz kulübüyle yeni sözleşme imzalamadı. Neymar'ın adı Lionel Messi ve Luis Suarez'in de formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami ile anılıyor.

Brezilya takımlarından Santos'un başkanı Marcelo Teixeira, hafta içinde yaptığı açıklamada transfer için acele etmeyeceklerini söyledi. Teixeira, "Spekülasyonun olmadığı yerde eğerlerle beklenti oluşturmaya gerek yok. Bizim isteğimiz açık, babası ve ekibi isteğimizi biliyor. Beni tanıyorlar, Santos'u tanıyorlar. Henüz bunun zamanı değil. Beklemek zorundayız" ifadelerini kullandı.