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Neymar'a sürpriz telefon! 'Alo ben Icardi'

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
12 Kasım 2024 15:41 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:41

Tottenham maçında talihsiz bir sakatlık geçirerek çapraz bağlarını koparan Mauro Icardi, en iyi ameliyatı olabilmek için araştırma yapıyor. Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi'nin eski takım arkadaşı Neymar'ı aradığı öne sürüldü. İddialara göre Icardi, aynı sakatlığı yaşayan Neymar ile telefonda görüştü. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçındaki sakatlığı sonrası çapraz bağlarının koptuğu açıklanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, ameliyat için detaylı araştırmalar yapıyor. Yıldız futbolcu, Al-Hilal takımında forma giyen ve aynı sakatlığı yaşayan Neymar’a ulaştı.

Neymar'a sürpriz telefon! 'Alo ben Icardi' - 1. Resim

ICARDİ'DEN NEYMAR'A SÜRPRİZ TELEFON

PSG'den eski takım arkadaşı Neymar'ı arayan Icardi’nin, sakatlığı hakkında detaylı bilgiler aldığı iddia edildi. Hatırlanacağı üzere ikili, PSG'de bir süre beraber forma giymişti.

Neymar'a sürpriz telefon! 'Alo ben Icardi' - 2. Resim

Aynı sakatlığı geçmişte yaşayan Neymar'dan detaylı bilgiler alan Icardi, Avrupa'da operasyon için en doğru kliniği arıyor. Henüz hangi ülkede ameliyat olacağına karar veremeyen Icardi, bağlantılarını kullanarak en iyi doktoru istiyor.

Neymar'a sürpriz telefon! 'Alo ben Icardi' - 3. Resim

GALATASARAY MADDİ MANEVİ YANINDA

Hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası Galatasaray'ın maddi manevi Icardi'nin yanında olacağı öğrenilmişti. Sözleşmesini dondurmayı gündemine bile getirmeyen sarı-kırmızılılar, 1 yıl boyunca Icardi'ye maaşını eksiksiz bir şekilde ödemeye devam edecek.

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce Samsunspor maçı sonrası tribünlere sevgi gösterinde bulunan Icardi için açıklamalarda bulundu. Icardi'nin sakatlığı sonrası yürümesi tartışma konusu olmuştu. Yener İnce, "Cehalet kötü şey. Neymiş, futbolcunun çağraz bağları kopunca yürüyemezmiş! Türkiye’de en fazla çapraz bağ ameliyatı yapan doktorum. Neden yürüyemesin? Çapraz bağı kopmasına rağmen maçı tamamlayan futbolcular var. Ibrahimovic 67 dakika bu şekilde sahada kaldı. Çapraz bağın yürümekle bir ilgisi bulunmuyor'' demişti.

Sıkça Sorulan Sorular
Brezilyalı yıldız Neymar, uzun süren sakatlığı sonrası döner dönmez yeniden sakatlandı. Al Hilal formasıyla sahalara dönen Neymar’ın 1,5 ay daha takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Brezilyalı yıldızın kariyerinin sonuna geldiği ifade ediliyor.

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Kaynak: tgrthaber.com

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