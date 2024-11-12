Neymar'a sürpriz telefon! 'Alo ben Icardi'

12 Kasım 2024 15:41 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:41

Tottenham maçında talihsiz bir sakatlık geçirerek çapraz bağlarını koparan Mauro Icardi, en iyi ameliyatı olabilmek için araştırma yapıyor. Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi'nin eski takım arkadaşı Neymar'ı aradığı öne sürüldü. İddialara göre Icardi, aynı sakatlığı yaşayan Neymar ile telefonda görüştü. İşte detaylar...

Wanda Nara’dan şoke eden Icardi açıklaması! "Beni değil Galatasaray'ını seçti"

Wanda Nara’dan şoke eden Icardi açıklaması! "Beni değil Galatasaray'ını seçti"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçındaki sakatlığı sonrası çapraz bağlarının koptuğu açıklanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, ameliyat için detaylı araştırmalar yapıyor. Yıldız futbolcu, Al-Hilal takımında forma giyen ve aynı sakatlığı yaşayan Neymar’a ulaştı.

ICARDİ'DEN NEYMAR'A SÜRPRİZ TELEFON

PSG'den eski takım arkadaşı Neymar'ı arayan Icardi’nin, sakatlığı hakkında detaylı bilgiler aldığı iddia edildi. Hatırlanacağı üzere ikili, PSG'de bir süre beraber forma giymişti.

Aynı sakatlığı geçmişte yaşayan Neymar'dan detaylı bilgiler alan Icardi, Avrupa'da operasyon için en doğru kliniği arıyor. Henüz hangi ülkede ameliyat olacağına karar veremeyen Icardi, bağlantılarını kullanarak en iyi doktoru istiyor.

GALATASARAY MADDİ MANEVİ YANINDA

Hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası Galatasaray'ın maddi manevi Icardi'nin yanında olacağı öğrenilmişti. Sözleşmesini dondurmayı gündemine bile getirmeyen sarı-kırmızılılar, 1 yıl boyunca Icardi'ye maaşını eksiksiz bir şekilde ödemeye devam edecek.

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce Samsunspor maçı sonrası tribünlere sevgi gösterinde bulunan Icardi için açıklamalarda bulundu. Icardi'nin sakatlığı sonrası yürümesi tartışma konusu olmuştu. Yener İnce, "Cehalet kötü şey. Neymiş, futbolcunun çağraz bağları kopunca yürüyemezmiş! Türkiye’de en fazla çapraz bağ ameliyatı yapan doktorum. Neden yürüyemesin? Çapraz bağı kopmasına rağmen maçı tamamlayan futbolcular var. Ibrahimovic 67 dakika bu şekilde sahada kaldı. Çapraz bağın yürümekle bir ilgisi bulunmuyor'' demişti.