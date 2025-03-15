Nicolo Zaniolo ile anlaşma tamam! Galatasaray'da transfer için geri sayım başladı

Galatasaray'ın kiralık olarak İtalya'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo için olumlu gelişmeler yaşandı. Galatasaray'ın anlaştığı Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo; sezon sonunda İtalya'ya kalıcı olarak transfer olacak, işte sürpriz gelişmenin tüm detayları.

Galatasaray'ın Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili olumlu transfer süreçleri söz konusu. Nicolo Zaniolo'nun bu sezon performansından memnun olan Fiorentina, henüz yeni kadrosuna kattığı yetenekli futbolcu ile ön anlaşma sağladı ve transferin Galatasaray kısmına odaklandı. Anlaşmadaki opsiyonun devreye girmesi için sezonun kalan kısmında 9 maç üzerinden en az 30 dakika oynaması gereken Zaniolo için Fiorentina'dan farklı bir tarife uygulaması da gelebilir.

GALATASARAY NICOLO ZANIOLO TRANSFERİNİ KALICI OLARAK BİTİRİYOR

Kişisel sıkıntıları sebebiyle son yıllarda isteneni veremeyen Nicolo Zaniolo, bu sezonki Atalanta ve Fiorentina macerasında biraz daha toparlanmış bir görüntü çizdi ve İtalya ekiplerinin uzun zaman sonra tekrar dikkatini çekti. Belirli bir oynama süresini gerçekleştirmesi halinde Galatasaray'dan Fiorentina'ya kalıcı olarak transferi tamamlanacak olan Zaniolo için İtalya ekibinde farklı bir planlama da söz konusu! Serie A'daki gidişata göre 25 yaşındaki hücumcuya yeterli süreyi verememe ihtimalini gözeten Fiorentina yönetimi, Zaniolo ile ön anlaşma yaptı ve yeterli maçta forma giyemese bile Galatasaray ile pazarlık masasına oturacağını ifade etti. İtalyan basınının duyurduğu habere göre; gelecek yaz Zaniolo için Serie A serüveni kesinkes devam edecek.

NICOLO ZANIOLO'NUN PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısını Atalanta'da geçiren ve ardından Fiorentina'ya geçiş yapan Zaniolo, İtalya'da 28 maça çıktı ve 3 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.