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 | Burak Ayaydın

Nuri Şahin krizi: Borussia Dortmund cephesi yangın yeri!

Nuri Şahin'in Borussia Dortmund ile olan sürecinin yankıları hala devam ediyor. Borussia Dortmund ile tartışmalı bir performans gösteren ve akabinde de görevine son verilen Nuri Şahin, aslında büyük bir krizin de merkezinde yer alıyormuş. İşte Alman basınının flaş iddiası ve haberin detayları.

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Nuri Şahin krizi: Borussia Dortmund cephesi yangın yeri!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 17:13

Nuri Şahin'in 27 maç süren Borussia Dortmund macerası Almanya'da hala konuşuluyor. Bild'in haberine göre ise Nuri Şahin'in ayrılık süreci, birtakım krizleri de içinde barındırıyor.

NURİ ŞAHİN'İN BORUSSIA DORTMUND SÜRECİ KRİZLERLE SONA ERDİ

Borussia Dortmund ile sıkıntılı bir performans gösteren Nuri hocanın sözleşmesi, Şampiyonlar Ligi'nde Bologna’ya 2-1 kaybetmesiyle feshedilmişti. Genç çalıştırıcı Dortmund'un başında çıktığı 27 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi elde ederken; ayrılığın esas sebebi olarak ise flaş bir iddia gündeme geldi. Alman basını; Borussia Dortmund'un Şahin ile yollarını ayırma kararının ardında, alınan saha sonuçlarının dışında bazı futbolcularla yaşadığı sorunların da yattığını ileri sürdü. Habere göre; Nuri Şahin ve futbolcular arasında ciddi gerginlikler yaşandı.

Nuri Şahin krizi: Borussia Dortmund cephesi yangın yeri!

NURİ ŞAHİN YARDIMCI ANTRENÖRKEN SALİH ÖZCAN VE YOUSSOUFA MOUKOKO OLAYI YAŞANDI

36 yaşındaki çalıştırıcı, yardımcı antrenörken Youssoufa Moukoko ve Salih Özcan'a 'Ekstra çalışmanızın zaten anlamı yok' diyerek iki oyuncunun tepkisini çekti. Bu sözlere çok sinirlenen Salih Özcan ile Nuri Şahin arasında sözlü tartışma yaşandı.

Nuri Şahin krizi: Borussia Dortmund cephesi yangın yeri!

HOCA OLUNCA DA SORUNLAR DEVAM ETTİ

Haberin detayında, Nuri Şahin'in teknik direktörlüğü döneminde ise Alman orta saha Pascal Groß'a verdiği ilk 11 sözünü tutmadığı, oyuncuyu asıl mevkisi yerine sağ bekte oynattığı kaydedildi. Kaleci Gregor Kobel'in ise Şahin'in oyun kurulumunda kendisine fazla sorumluluk yüklemesinden rahatsız olduğu aktarıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

NURİ ŞAHİN'İN PUAN ORTALAMASI KAÇTI?
Borussia Dortmund ile 27 mücadeleye çıkan Nuri hoca, maç başına 1.48 puan ortalaması yakalamıştı.
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#borussia dortmund
#borussia dortmund
#nuri şahin
#nuri şahin
#Yönetim Krizleri
#Spor
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