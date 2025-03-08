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 | Burak Ayaydın

Nuri Şahin yeniden Süper Lig'e dönüyor! İstanbul devinde sürpriz gelişme

Nuri Şahin için Süper Lig ekiplerinden Başakşehir iddiası gündeme geldi. Borussia Dortmund ayrılığından bu yana dinlenme sürecinde olan Nuri Şahin, an itibarıyla Başakşehir için listenin en başında yer alıyor. Çağdaş Atan'ın sıkıntılı dönemlerden geçtiği İstanbul ekibinde, yakın zamanda yol ayrımının gerçekleşmesi bekleniyor.

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Nuri Şahin yeniden Süper Lig'e dönüyor! İstanbul devinde sürpriz gelişme
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 21:20

Nuri Şahin için Borussia Dortmund sonrasında Başakşehir dönemi başlamak üzere. Çağdaş Atan ile yolları ayırmaya hazırlanan Başakşehir yönetimi, bir süredir dinlenme sürecinde olan Nuri Şahin'i yeni hoca olarak düşünüyor. Genç teknik adamla uzun süre çalışmak isteyen İstanbul ekibi, Nuri Şahin için ilk temaslara başladı.

BAŞAKŞEHİR'DE ÇAĞDAŞ ATAN SONRASINDA NURİ ŞAHİN YÖNETİMİ

Çağdaş Atan ile Avrupa'da, lig etabında ve kupada hayal kırıklığına uğrayan Başakşehir yönetimi; an itibarıyla Nuri Şahin kararını aldı ve genç çalıştırıcı için temaslara başladı. Borussia Dortmund sonrasında sessiz bir dönem geçiren Nuri hocanın vizyonunu takdir eden İstanbul ekibi, 36 yaşındaki teknik adamla ilgili uzun vadeli projeler planlıyor. Yeni sezonu tasarlarken Nuri Şahin ile ilerlemek isteyen Başakşehir yönetiminin, yakın zamanda ayrılığı duyurması ve farklı bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.

Nuri Şahin Antalyaspor kariyerine 142 maç sığdırdı - Son Dakika Haberleri

ÇAĞDAŞ ATAN BEKLENENİ VEREMEDİ

Çağdaş hocayla ilgili olarak beklentilerin altında kaldığı düşüncesi herkese hakim olurken, daha önce de İstanbul ekibi için Aykut Kocaman'ın ismi geçmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

BAŞAKŞEHİR SÜPER LİG'DE KAÇ PUAN TOPLADI?
25 maçta 36 puan toplayan Başakşehir, lig tablosunda 7. sırada yer alıyor.
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#başakşehir
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#nuri şahin
#çağdaş atan
#Spor
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