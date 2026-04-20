Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını ve Avrupa'ya gitme mücadelesini yakından ilgilendiren maçlarından birinde Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, Trabzon'da karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ Nuri Şahin, Trabzonspor beraberliğinin ardından konuştu! "Bugün 3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum" Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor, 73. dakikada Augusto'nun golüyle 1-0 öne geçti. RAMS Başakşehir, 90+3. dakikada Selke'nin golüyle beraberliği sağladı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 65'e, Başakşehir ise 48'e yükseltti. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, maçta 3 puanı kaçırdıklarını belirtti ve hedeflerinin 5. olup Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken Trabzonspor, 73. dakikada Augusto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Başakşehir ise karşılaşmanın 90+3. dakikasında Selke'nin attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi. Trabzonspor bu beraberlikle puanını 65'e yükseltirken Başakşehir ise puanını 48 yaptı.

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Nuri Şahin, seyir zevki yüksek bir maç oynandığını belirterek, "Belki Türkiye'de şu anda gidilebilecek en zor deplasmana, en formda takıma geldik. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma karşı oynadık. Beklediğimizden daha farklı hem topla hem topsuz biraz daha farklı oynadı Trabzonspor, oyuncularım çok iyi reaksiyon gösterdi. Tabii ki son dakikada attığımız golden dolayı çok mutluyum. Ama bugün 3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Trabzonspor'a ve teknik direktör Fatih Tekke'ye başarılar dileyen Şahin, şunları kaydetti:

"Çünkü gerçekten çok kaliteli bir kadro, çok kaliteli bir hocayla beraber çalışıyorlar. Çok zor bir deplasmandan 1 puan aldık. Bizim için yarış devam ediyor, sonuna kadar yürütüyoruz. Oyuncularım hakkında da söyleyecek şeylerim, oynamayan oyuncular için veya sakat oyuncular, cezalı oyuncular, oynayan oyuncularımla gurur duyuyorum, hepsiyle gurur duyuyorum. Ama özellikle Onur Bulut ve Kazımcan'ın performansı beni çok mutlu etti. Trabzonspor’a başarılar diliyorum."

"HEDEFİMİZ 5. OLUP BEKLEYİP İNŞALLAH AVRUPA'YA GİTMEK"

Nuri Şahin, hedeflerine ilişkin bir soru üzerine de, "Bizim yarışımız bir şekilde 5'inci olmak ve eğer ilk 4 kupayı alırsa Avrupa'ya gitmek. Sezona çok eksiyle başladık. Hem ben gelmeden önce ben geldikten sonra da adaptasyon sürecinde de çok kan kaybettik. Şu anda bu yarışta olmamız beni çok mutlu ediyor. Hedefimiz 5'inci olup bekleyip inşallah Avrupa'ya gitmek." ifadelerini kullandı.