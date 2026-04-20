Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Nuri Şahin, Trabzonspor beraberliğinin ardından konuştu! "Bugün 3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum"

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Son dakikada attıkları golden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bugün 3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Nuri Şahin, Trabzonspor beraberliğinin ardından konuştu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 00:00
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 00:00

'de 30. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını ve Avrupa'ya gitme mücadelesini yakından ilgilendiren maçlarından birinde ile , Trabzon'da karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Nuri Şahin, Trabzonspor beraberliğinin ardından konuştu! "Bugün 3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum"

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Trabzonspor, 73. dakikada Augusto'nun golüyle 1-0 öne geçti.
RAMS Başakşehir, 90+3. dakikada Selke'nin golüyle beraberliği sağladı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 65'e, Başakşehir ise 48'e yükseltti.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, maçta 3 puanı kaçırdıklarını belirtti ve hedeflerinin 5. olup Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken Trabzonspor, 73. dakikada Augusto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Başakşehir ise karşılaşmanın 90+3. dakikasında Selke'nin attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi. Trabzonspor bu beraberlikle puanını 65'e yükseltirken Başakşehir ise puanını 48 yaptı.

Nuri Şahin, Trabzonspor beraberliğinin ardından konuştu! "Bugün 3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum"

RAMS Başakşehir'de teknik direktör , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Nuri Şahin, seyir zevki yüksek bir maç oynandığını belirterek, "Belki Türkiye'de şu anda gidilebilecek en zor deplasmana, en formda takıma geldik. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma karşı oynadık. Beklediğimizden daha farklı hem topla hem topsuz biraz daha farklı oynadı Trabzonspor, oyuncularım çok iyi reaksiyon gösterdi. Tabii ki son dakikada attığımız golden dolayı çok mutluyum. Ama bugün 3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Nuri Şahin, Trabzonspor beraberliğinin ardından konuştu! "Bugün 3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum"

Trabzonspor'a ve teknik direktör Fatih Tekke'ye başarılar dileyen Şahin, şunları kaydetti:

"Çünkü gerçekten çok kaliteli bir kadro, çok kaliteli bir hocayla beraber çalışıyorlar. Çok zor bir deplasmandan 1 puan aldık. Bizim için yarış devam ediyor, sonuna kadar yürütüyoruz. Oyuncularım hakkında da söyleyecek şeylerim, oynamayan oyuncular için veya sakat oyuncular, cezalı oyuncular, oynayan oyuncularımla gurur duyuyorum, hepsiyle gurur duyuyorum. Ama özellikle Onur Bulut ve Kazımcan'ın performansı beni çok mutlu etti. Trabzonspor’a başarılar diliyorum."

"HEDEFİMİZ 5. OLUP BEKLEYİP İNŞALLAH AVRUPA'YA GİTMEK"

Nuri Şahin, hedeflerine ilişkin bir soru üzerine de, "Bizim yarışımız bir şekilde 5'inci olmak ve eğer ilk 4 kupayı alırsa Avrupa'ya gitmek. Sezona çok eksiyle başladık. Hem ben gelmeden önce ben geldikten sonra da adaptasyon sürecinde de çok kan kaybettik. Şu anda bu yarışta olmamız beni çok mutlu ediyor. Hedefimiz 5'inci olup bekleyip inşallah Avrupa'ya gitmek." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#trabzonspor
#trendyol süper lig
#rams başakşehir
#nuri şahin
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.