Nuri Şahin'li Dortmund, Almanya Kupası'na veda etti

30 Ekim 2024 04:58 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 05:16

Almanya Kupası 2. tur maçında Wolfsburg, uzatmalara giden maçta Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Almanya Kupası 2. tur maçında Wolfsburg, Borussia Dortmund​ ile karşılaştı. Volkswagen Arena'da oynanan maçı Wolfsburg 1-0 kazandı. WOLFSBURG, JONAS WIND'İN GOLÜYLE TURU GEÇTİ Normal süresi 0-0 biten maçın 117. dakikasında Wolfsburg, Jonas Wind'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı. Bundesliga'da istediği sonuçları alamayan ve 13 puanla 7. sırada bulunan Nuri Şahin'in takımı kupaya da veda ederek kötü gidişini sürdürdü. Wolfsburg bu sonucun ardından Almanya Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. İlgili Haberler Sergen Yalçın - Nuri Şahin atışmasında yeni perde! "Bende apoletler var, sende ne var?" Dortmund'ta Nuri Şahin krizi! Türk hoca medyanın hedefinde