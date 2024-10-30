Tgrt Haber
Haberler>Spor>Nuri Şahin'li Dortmund, Almanya Kupası'na veda etti

Nuri Şahin'li Dortmund, Almanya Kupası'na veda etti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 Ekim 2024 04:58 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 05:16
Nuri Şahin&#039;li Dortmund, Almanya Kupası&#039;na veda etti

Almanya Kupası 2. tur maçında Wolfsburg, uzatmalara giden maçta Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Almanya Kupası 2. tur maçında Wolfsburg, Borussia Dortmund​ ile karşılaştı. Volkswagen Arena'da oynanan maçı Wolfsburg 1-0 kazandı.

WOLFSBURG, JONAS WIND'İN GOLÜYLE TURU GEÇTİ

Normal süresi 0-0 biten maçın 117. dakikasında Wolfsburg, Jonas Wind'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı.

Nuri Şahin'li Dortmund, Almanya Kupası'na veda etti - 1. Resim

Bundesliga'da istediği sonuçları alamayan ve 13 puanla 7. sırada bulunan Nuri Şahin'in takımı kupaya da veda ederek kötü gidişini sürdürdü.

Wolfsburg bu sonucun ardından Almanya Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

İlgili Haberler

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
borussia dortmund

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...