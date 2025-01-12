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Nurullah Aslan Adanaspor'da!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ocak 2025 23:42 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 23:44
Nurullah Aslan Adanaspor&#039;da!

Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor, kaleci Nurullah Aslan ile sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor​, kadrosuna takviyede bulundu. Turuncu-beyazlılar, son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Nurullah Aslan ile prensipte anlaşma sağladı.

Nurullah Aslan'ın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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