Nurullah Aslan Adanaspor'da!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ocak 2025 23:42 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 23:44
Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor, kaleci Nurullah Aslan ile sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kadrosuna takviyede bulundu. Turuncu-beyazlılar, son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Nurullah Aslan ile prensipte anlaşma sağladı.
Nurullah Aslan'ın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.
Kaynak: tgrthaber.com