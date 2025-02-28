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 | Murat Makas

Okan Buruk ayrılıyor iddiası! Galatasaray’da alternatif iki teknik direktör belli oldu

Avrupa Kupaları'ndan elenen ve Fenerbahçe karşısında futbolu eleştirilen Galatasaray'da tansiyon yüksek. Alınan sonuçlardan memnun olmayan yönetimin ''taraftar bunları haketmiyor'' dediği öğrenildi. Yüksek bütçeli transferler yapan Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk ile ilgili flaş iddia ortaya atıldı.

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Okan Buruk ayrılıyor iddiası! Galatasaray’da alternatif iki teknik direktör belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 14:58

Şampiyonlar Ligi hedefini tutturamayan ve UEFA Avrupa Ligi’ne erken veda eden Galatasaray’da sular durulmuyor. İddialara göre Avrupa Kupası sonrası Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk arasında soğuk rüzgarlar esti.
Fenerbahçe derbisinde oynanan futbolu da beğenmeyen Özbek'in yakın çevresine, "Okan hoca ne isterse şartları zorluyoruz. Bu taraftar ve camia bu oyunu hak etmiyor" dediği öğrenildi.

ART ARDA YILDIZ TRANSFERİ YAPILDI

Son 3 sezonda Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez, Angelino, Victor Osimhen, Alvaro Morata ve Mario Lemina gibi çok sayıda yıldız transfer eden Galatasaray, Avrupa'da istediği başarılara ulaşamadı.


Son 2 sezonda süper lig şampiyonu olan sarı kırmızılılar, bu sezon da 6 puan farkla zirvede yer alıyor.
Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi bu sezon şampiyon olunamaması halinde Okan Buruk ile yolları ayırmayı planlıyor.

SCHMIDT VE TERZIC SÖYLENTİSİ

Galatasaray Yönetimi şu an takım çalıştırmayan iki teknik direktörü B planı olarak tutuyor.
Sezon başında Benfica'dan ayrılan Roger Schmidt ve geçen sezon Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Edin Terzic liste başında.

Sıkça Sorulan Sorular

Okan Buruk'un sözleşmesi ne zamana kadar?
51 yaşındaki teknik adamın 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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