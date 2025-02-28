İngiliz devi harekete geçti! Osimhen için dev teklif!

Galatasaray'da bu sezon kiralık olarak forma giyen Osimhen için Manchester United gözü kararttı. Osimhen için İngiliz devi harekete geçerek Napoli'ye 40 milyon euro bonservis ve Danimarkalı oyuncu Rasmus Hojlund'u teklif etmeye hazırlanıyor.

İngiliz devi Manchester United, Osimhen için Napoli'nin karşısına bu kez dev bir teklifle çıkıyor. Calciomercato'nun haberine göre; Manchester United, 75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Victor Osimhen için Napoli'ye 40 milyon Euro bonservis bedeli ve takas olarak da Danimarkalı golcüsü Rasmus Hojlund'u teklif etmeye hazırlanıyor.

NAPOLİ DAHA ÖNCE HOJLUND'U İSTEMİŞTİ

İtalya Serie A'da Atalanta formasıyla büyük çıkış yapan ve iki sezon önce 70 milyon Euro (+10 milyon Euro bonus) karşılığında Manchester United'ın yolunu tutan Rasmus Hojlund, İngiliz devinde istenen performansı sergileyemedi. İngiliz basını ise Napoli'nin Hojlund'u Atalanta'da oynadığı dönemde de transfer etmek istediğine vurgu yaptı.

"ÇÖZÜM BULMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Öte yandan Napoli Sportif Direktörü Manna, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru. Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 19 lig maçında 14 kez fileleri havalandırdı.