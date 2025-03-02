Okan Buruk 'Buraya kadar' dedi! Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığı resmen duyuruldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dries Mertens hakkındaki kararını verdi. Galatasaray'da Dries Mertens'in son dönemdeki performansından memnun olmayan Okan Buruk, Belçikalı oyuncunun yaşı sebebiyle artık bu seviyelerde oynayamayacağını yönetime iletti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dries Mertens için nihai kararını verdi. Galatasaray adına sezona iyi başlayan ama süreç ilerledikçe büyük bir performans kaybı yaşayan Dries Mertens, Okan Buruk tarafından 'gönderilecekler' listesine eklendi.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN DRIES MERTENS İÇİN KRİTİK KARAR

Galatasaray'ın üretkenlikte problem çektiği dönemlerde dahi Dries Mertens'in yedek kulübesinde olması, Okan hocanın Belçikalı oyuncu hakkındaki kararını verdiğini düşündürmüştü. Akabinde ise A Spor'da süreci değerlendiren Salim Manav, Dries Mertens ile önümüzdeki yaz yolların ayrılacağını ve Okan Buruk'un yeni bir yapılanma istediğini belirtti. Kondisyon itibarıyla sahada yeterli mücadeleyi gösteremeyen 37 yaşındaki Mertens, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte serbest bırakılacak.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 40 maça çıkan Dries Mertens, 5 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.