Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Kupada çeyrek final mücadelesinde Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, İstanbul'da RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Gençlerbirliği, karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak kupada adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray ise bu mağlubiyetle Türkiye Kupası'na veda etti.

HABERİN ÖZETİ Okan Buruk, Gençlerbirliği yenilgisinin sebebini açıkladı! "Birinci suçluyu kendim görüyorum" Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek kupadan elendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada ilk yarıdaki kötü performansı ve şanssızlığı vurguladı. Buruk, oyuncularının maça yeterince odaklanamadığını ve bu mağlubiyetin birinci derecede sorumlusunun kendisi olduğunu belirtti. Önceliklerinin hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi olduğunu ve bu maçla kendilerini affettirmek istediklerini söyledi. Kaleci Günay Güvenç'in yaşadığı duruma değinen Buruk, tribünlerden Günay'a verilen desteğin kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile kritik bir derbiye çıkacaklarını hatırlatan Buruk, "Derbi öncesi sahamızda oynadığımız kupa maçıydı. Hedeflerimizden biri tabii ki kupada devam etmekti. Geçen sene bunu başarmıştık, kupayı kazanmıştık. Bugün ise elenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

Gençlerbirliği ile Süper Lig'de yaptıkları maça göre rotasyona gittiklerini aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Büyük bir rotasyon yaptık ama çok değerli oyunculara sahibiz. Rakibimizin de çok fazla rotasyonu oldu. İki takımın da bir önceki lig maçı kadrolarına göre çok büyük değişiklik vardı. İlk yarıdaki 45 dakika boşa gitti. İkinci yarı biraz daha fazla ürettiğimiz bölümdü. Ancak 1-0 geriye düştük. Bu bizim için sürprizdi. Devamında girdiğimiz pozisyonlar vardı, oyun hamlelerimiz oldu. Ofansif olarak daha iyi işler yapmaya başladık ama burada da şanssız bir şekilde ikinci golü yedik. Belki 2-1'i erken bulabilsek 2-2'yi de yakalayabilirdik ama net bir şekilde kaçırdığımız goller oldu." diye konuştu.

Okan Buruk, oyuncularının maça odaklanmakta sorun yaşadığını vurgulayarak, "Bu sonuç herkes için sürpriz oldu. Daha çok önemsemek, bu maçları kafada daha iyi yaşamak lazım. İlk 45 dakikalık bölümün kötü gitme sebeplerinden biri bence maçı iyi yaşamadık, rakibimizin savunmadaki dizilişine doğru bir şekilde cevap veremedik, hareketliliğimiz iyi değildi, savunma arkası koşular, bloklar arası buluşma için şansları değerlendiremedik. İlk yarıda bireysel yetenekleri çok iyi kullanamadık. İnanılmaz derecede top kaybı vardı. Bu kadar top kaybı yapıyorsanız zaten üretmekten de zorlanıyorsunuz. Günün sonunda tabii ki üzgünüz. Galatasaray'ın oynadığı her maç çok önemli, değerli. Bunu net bir şekilde birlikte gösteremedik, bu açıdan üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"HAFTA SONU OYNAYACAĞIMIZ MAÇ SEZONUN EN ÖNEMLİ MÜSABAKASI OLACAK"

Okan Buruk, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde kendilerini affettirme şansları olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe derbisine odaklanacaklarını anlatan Buruk, "Üç gün sonra bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Bir yandan kafamızda bunun olması da normal. Belki hem benim tarafımdan hem oyuncuların tarafından derbiye odaklanmak, bu tür maçlarda zorluklar çıkartabiliyor. Kendimizi affettirmek için de bu hafta sonu önemli bir şansımız var. Ligde şampiyonluğa yürüyoruz. Bu hafta sonu oynayacağımız maç sezonun en önemli müsabakası olacak. Bunun için hazırlanacağız. Moralimizi bozmayacağız." şeklinde görüş belirtti.

"GÜNAY'IN YAŞADIĞI ŞEYLER OYUNCULARI DAHA ÇOK ÜZDÜ"

Müsabakada hata yaparak ikinci golün yenmesine neden olan kaleci Günay Güvenç'e gösterilen tepkiye değinen Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Maçın sonuna doğru Günay'ın yaşadığı şeyler oyuncuları daha çok üzdü. Belki bu da bize bir motivasyon olacak. Buradaki en önemli konu, stadın büyük bir bölümünün Günay'a verdiği destek. Günay'a karşı ufak tefek şeyler oldu ama stadın büyük bir bölümü de maçtan sonra Günay'a destek olduk. Bu akşam için bana ve oyuncularıma olacak motivasyonlardan biri de maçın sonunda yaşadığımız olay ve Günay'a verilen destek. Bu desteği her zaman bize versinler, biz de bu desteği hak etmek için pazar günü onlar için oynayacağız."

"BU MAÇA İYİ ODAKLANMADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaşanan mağlubiyetin sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

Takımda mental ve fiziksel sorun olup olmadığının sorulması üzerine Buruk, "Bugünkü mağlubiyeti maça ve rakibe yüzde 100 konsantre olmayışımıza, rakibi önemsemeyişimize bağlamak istiyorum. 'Biz bu maçı nasıl olsa kazanırız.' diye bir 45 dakika gitti. İkinci yarıda golü yiyince gol atma isteği oluştu. Uzun süre oynamayan, dinlenmiş oyuncular var. O yüzden burada fiziksel veya mental yorgunluk yoktu. Bu maça iyi odaklanmadığımızı düşünüyorum. Burada da ben kendimi suçlayabilirim. Oyuncuları bu maçlara daha iyi hazırlamamız gerekiyor demek ki. Onlar bugünkü oyunu ortaya koyuyorlarsa birinci suçluyu kendim görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.