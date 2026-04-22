Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları oynanıyor. Büyük heyecana sahne olan Türkiye Kupası'nda sonucu merakla beklenen çeyrek finaldeki dev maçta Galatasaray ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta sonu ligde de karşı karşıya gelen iki takım, bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta yarı final biletini alabilmek için mücadele edecek. Nefeslerin tutulacağı mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde.

'nda 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda maçları oynanıyor. Kupada ilk çeyrek final maçında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Konyaspor adını yarı finale yazdıran ilk takım olmuştu. Futbolseverler, kupadaki diğer çeyrek final maçlarında alınacak sonuçları da merakla bekliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Konyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki çeyrek final maçı saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
Karşılaşmada hakem Oğuzhan Aksu, VAR hakemi ise Eren Özyemişçioğlu görev yapacak.
Galatasaray, kupaya grup aşamasından katıldı ve grubunu lider tamamladı.
Gençlerbirliği, kupaya 4. eleme turundan dahil oldu ve grubunu ikinci sırada tamamladı.
Türkiye Kupası'nda ikinci yarı finalisti belirleyecek çeyrek final maçında ile , saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Eren Özyemişçioğlu görev yapacak.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada kazanan taraf 3-2'lik skorla Galatasaray olmuştu. Ligin ikinci yarısında Ankara'da oynanan mücadelede de gülen taraf 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

GALATASARAY'IN KUPA SERÜVENİ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na doğrudan grup aşamasından katıldı. Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, oynadığı 4 maçta 4 galibiyet aldı. Cimbom, topladığı 12 puanla grubu lider olarak tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray, grupta karşılaştığı Başakşehir'i, Fethiyespor'u, İstanbulspor'u ve Alanyaspor'u mağlup etti. Okan Buruk'un öğrencileri bu maçlarda 8 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

Galatasaray, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni ise 2-1 yenmeyi başarmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KUPA SERÜVENİ

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'na 4. eleme turundan dahil oldu. Bu turda Sakaryaspor ile karşılaşan başkent ekibi, rakibini 5-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Kırmızı-siyahlılar, Türkiye Kupası'nda B Grubu'nda mücadele etti. Gençlerbirliği, grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Gençlerbirliği grupta karşılaştığı Bodrum FK, Antalyaspor ve Aliağa FK'yi mağlup ederken Eyüpspor ile berabere kaldı. Ankara temsilcisi bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı son maçta ise sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, Torreira, İlkay, Barış Alper, Lang, Icardi

Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Dele-Bashiru, Cihan, Varesanovic, Traore, Metehan, Niang

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

