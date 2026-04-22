CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları oynanıyor. Kupada ilk çeyrek final maçında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Konyaspor adını yarı finale yazdıran ilk takım olmuştu. Futbolseverler, kupadaki diğer çeyrek final maçlarında alınacak sonuçları da merakla bekliyor.
Türkiye Kupası'nda ikinci yarı finalisti belirleyecek çeyrek final maçında Galatasaray ile Gençlerbirliği, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Eren Özyemişçioğlu görev yapacak.
İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada kazanan taraf 3-2'lik skorla Galatasaray olmuştu. Ligin ikinci yarısında Ankara'da oynanan mücadelede de gülen taraf 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na doğrudan grup aşamasından katıldı. Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, oynadığı 4 maçta 4 galibiyet aldı. Cimbom, topladığı 12 puanla grubu lider olarak tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Galatasaray, grupta karşılaştığı Başakşehir'i, Fethiyespor'u, İstanbulspor'u ve Alanyaspor'u mağlup etti. Okan Buruk'un öğrencileri bu maçlarda 8 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.
Galatasaray, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni ise 2-1 yenmeyi başarmıştı.
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'na 4. eleme turundan dahil oldu. Bu turda Sakaryaspor ile karşılaşan başkent ekibi, rakibini 5-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.
Kırmızı-siyahlılar, Türkiye Kupası'nda B Grubu'nda mücadele etti. Gençlerbirliği, grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Gençlerbirliği grupta karşılaştığı Bodrum FK, Antalyaspor ve Aliağa FK'yi mağlup ederken Eyüpspor ile berabere kaldı. Ankara temsilcisi bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı son maçta ise sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, Torreira, İlkay, Barış Alper, Lang, Icardi
Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Dele-Bashiru, Cihan, Varesanovic, Traore, Metehan, Niang
Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.