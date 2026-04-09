Okan Buruk için devler sıraya girdi! Tottenham’dan sonra iki talip daha

Süper Lig’de ve Avrupa’da başarılarıyla rekor kırmak isteyen Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son 3 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve 4. şampiyonluğu almak isteyen Okan Buruk’un talipleri artıyor.
Tottenham, Igor Tudor ile yollarını ayırmasının ardından deneyimli çalıştırıcıya talip olmuştu. İngiliz ekibi, Okan Buruk'un hemen takımın başına geçmesini istemiş ancak 52 yaşındaki çalıştırıcı bu teklifi reddetmiş ve Tottenham da takımın başına Roberto De Zerbi'yi getirmişti.
Liglerde sezon sonunu yaklaşmasıyla berabere başarılı teknik adamla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
İtalyan basını, Okan Buruk'un önümüzdeki haftalarda teknik direktör değişikliğine gidebilecek Al Ittihad'ın adayları arasında yer aldığını yazdı.
Fotomaç’ın Tuttomercato'dan derlediği haberde, son günlerde eleştirilere maruz kalan Suudi Arabistan Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun takımdan ayrılabileceği belirtildi.
Al Ittihad'ın yanı sıra Lazio'nun da tecrübeli teknik adamla ilgilendiği aktarıldı. Maurizio Sarri'nin İtalyan ekibinden ayrılabileceği yazılırken; Buruk'un genç, hırslı ve baskı altında çalışmaya alışkın bir teknik adam olduğunun altı çizildi.
Okan Buruk, 2022/23 sezonu başında geldiği Galatasaray ile çıktığı 197 maçta 2.30 puan ortalaması tutturdu.
|Okan Buruk'un Galatasaray'daki Genel Performansı ve Rekorları
|Maç
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Genel İstatistikler (Tüm Kulvarlar)
|191
|138
|27
|26
|Süper Lig Başarıları ve Rekorlar
|Puan Rekoru: 2023-24 sezonunda 38 maçta 33 galibiyet ve 3 beraberlik alarak topladığı 102 puanla Süper Lig tarihinin en yüksek puanlı şampiyonluğunu yaşamıştır.
|Galibiyet Serisi: Aynı sezonda üst üste 17 maç kazanarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmıştır.
|Lig Karnesi: Ligde çıktığı 129 maçta sadece 8 mağlubiyet alarak yaklaşık %81'lik galibiyet oranına ulaşmıştır.
|Deplasman Başarısı: Deplasmanda en hızlı 50 galibiyete ulaşan teknik direktör ünvanına sahiptir.
|Derbi Karnesi
|Okan Buruk, büyük maçlardaki (Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor) performansıyla dikkat çekmektedir:
|Genel Derbi İstatistiği: 28 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştır.
|Puan Ortalaması: En az 20 derbiye çıkan teknik adamlar arasında 2.05 puan ortalaması ile zirvede yer almaktadır.
|Fenerbahçe Rekabeti: Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 9 maçta (Süper Lig ve Kupalar dahil) 5 galibiyet ve 3 beraberlik alırken yalnızca 1 kez mağlup olmuştur.
|2025-26 sezonunda da istikrarını sürdüren Buruk, ligde 28 maçta 21 galibiyet alarak maç başına 2.39 puan ortalaması yakalamış durumdadır.