Süper Lig’de ve Avrupa’da başarılarıyla rekor kırmak isteyen Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son 3 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve 4. şampiyonluğu almak isteyen Okan Buruk’un talipleri artıyor.

HABERİN ÖZETİ Okan Buruk için devler sıraya girdi! Tottenham’dan sonra iki talip daha Süper Lig ve Avrupa'da başarılar hedefleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Tottenham'dan sonra Al Ittihad ve Lazio gibi kulüplerden de ilgi gördüğü belirtiliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılar elde etmeyi hedefliyor. Daha önce Tottenham'ın Okan Buruk'a talip olduğu ancak 52 yaşındaki çalıştırıcının bu teklifi reddettiği belirtiliyor. İtalyan basını, Okan Buruk'un teknik direktör değişikliğine gidebilecek Al Ittihad'ın adayları arasında yer aldığını yazdı. Al Ittihad'ın yanı sıra Lazio'nun da tecrübeli teknik adamla ilgilendiği aktarıldı. Okan Buruk, Galatasaray ile çıktığı 197 maçta 2.30 puan ortalaması tutturdu. Buruk, 2023-24 sezonunda 102 puanla Süper Lig tarihinin en yüksek puanlı şampiyonluğunu yaşamış ve üst üste 17 maç kazanarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmıştır.

TOTTENHAM TALİP OLMUŞTU

Tottenham, Igor Tudor ile yollarını ayırmasının ardından deneyimli çalıştırıcıya talip olmuştu. İngiliz ekibi, Okan Buruk'un hemen takımın başına geçmesini istemiş ancak 52 yaşındaki çalıştırıcı bu teklifi reddetmiş ve Tottenham da takımın başına Roberto De Zerbi'yi getirmişti.

Liglerde sezon sonunu yaklaşmasıyla berabere başarılı teknik adamla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

AL ITTIHAD TAKİPTE

İtalyan basını, Okan Buruk'un önümüzdeki haftalarda teknik direktör değişikliğine gidebilecek Al Ittihad'ın adayları arasında yer aldığını yazdı.

Fotomaç’ın Tuttomercato'dan derlediği haberde, son günlerde eleştirilere maruz kalan Suudi Arabistan Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun takımdan ayrılabileceği belirtildi.

LAZIO DA İSTİYOR

Al Ittihad'ın yanı sıra Lazio'nun da tecrübeli teknik adamla ilgilendiği aktarıldı. Maurizio Sarri'nin İtalyan ekibinden ayrılabileceği yazılırken; Buruk'un genç, hırslı ve baskı altında çalışmaya alışkın bir teknik adam olduğunun altı çizildi.

Okan Buruk, 2022/23 sezonu başında geldiği Galatasaray ile çıktığı 197 maçta 2.30 puan ortalaması tutturdu.