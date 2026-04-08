Galatasaray'da galibiyet röportajları geldi. Esasen ise yıldız futbolcular, takım adına kritik detaylara dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaraylı yıldızlardan Trabzonspor maçı sonrasında 'toparlanıyoruz' mesajı! Galatasaraylı futbolcular, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından toparlanma mesajları vererek önümüzdeki maçlara odaklanılması gerektiğini belirtti. Barış Alper Yılmaz, kaptan olmanın gurur verici olduğunu ve taraftarla arasındaki sevgiden bahsetti. Mario Lemina, Trabzonspor yenilgisinin rövanşını almak istediklerini ancak hatalar yapıldığını ve atılamayan goller olduğunu söyledi. İlkay Gündoğan, Göztepe maçında ilk yarıda iyi futbol oynadıklarını ancak üçüncü golü bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Gündoğan, 70 dakika sahada kalmanın kendisi için önemli olduğunu ve her maçın final olacağını vurguladı.

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN TRABZONSPOR DETAYI

"Gerçekten çok iyi mücadele ettik. İlk yarıda daha farklı bir skor alabilirdik. Mutluyuz tabii. Geçen hafta bizim için çok üzücü oldu ama dün dünde kalmıştır. Hedeflerimiz çok büyük. Önümüze bakmalıyız. Galatasaray'ın kaptanı olmak gerçekten gurur verici. Tarif edilemez bir duygu. İlk geldiğim günden bugüne kadar çok değerli anılar biriktirdim. Taraftarımız beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum."

MARIO LEMINA DA TRABZONSPOR YENİLGİSİNİ GÜNDEME TAŞIDI

"3-4 gün önce oynadığımız maçın rövanşını ister gibiydik. Bunu sahaya yansıtmak istedik. Çalışmaya yoğun şekilde devam etmeliyiz. Sahada hatalar yapıyoruz. Atamadıklarımızı da atmalıyız."

İLKAY GÜNDOĞAN OYUNDAKİ SÜRESİNİ ÖNE ÇIKARDI

"İlk yarı çok iyi futbol oynadık. 3-4 olabilirdi. Üçüncü golü atabilirdik ama atamadık. Golü yedikten sonra biraz düşüklük yaşadık. Üçüncü golü bulduktan sonra da oyun bizim lehimize döndü ve Göztepe'nin oyunu kırıldı. Doksan dakikayı rahat bir şekilde bitirdik. Hem Göztepe taraftarı hem de bizim taraftarımız çok güzeldi. Yolumuza devam ediyoruz. Benim için fark etmez, 19-20 ya da 35-36. Her an herkese ihtiyaç olabilir. Ben de aynı eforla idmanlara çıktım. Kendimi hazır tuttum. Bugün benim için çok önemliydi 70 dakika sahada kalmak. Çok maç kalmadı. Her maç bir final olacak. İlk yarı gibi oynarsak, oyuna o ağırlığı koyarsak yolun sonu şampiyonluk olacak."