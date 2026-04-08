Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray'ın Göztepe galibiyetine sert çıkış: 'En kazma takım' diyerek anlattı!

Serdar Ali Çelikler, Göztepe-Galatasaray mücadelesini NEO Spor YouTube kanalında yorumladı. Esasen ise deneyimli gazeteci, Galatasaray adına Göztepe'nin tezatlarını öne çıkardı ve 'en kazma takım' vurgusunda bulundu.

Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray'ın Göztepe galibiyetine sert çıkış: 'En kazma takım' diyerek anlattı!
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 22:31
, kritik deplasmanında 3-1 galip geldi. Liderin maçını analiz eden Serdar Ali Çelikler, Galatasaray için her şeyin daha da kolay olabileceğinin altını çizdi.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın kritik Göztepe deplasmanında 3-1 galip gelmesini değerlendirerek, Göztepe'yi ligin en 'kazma' takımı olarak tanımladı ve Galatasaray'ın daha farklı kazanabileceğini belirtti.
Çelikler, Göztepe'nin teknik kapasitesinin düşük olduğunu ve Juan ile Efkan Bekiroğlu dışında oyuncularının genelde orta yapma arayışında olduğunu ifade etti.
Göztepe'nin bu sezon sadece 32 gol atabildiğini belirtti.
Çelikler'e göre, Galatasaray'dan puan almanın sırrı en az 2 gol atmak.
Maçın kahramanının taktiksel yaklaşım olduğunu ve Okan Buruk'un demode bir futbol tercih ettiğini, ancak bunun işe yaradığını söyledi.
Galatasaray'ın beklediğinden daha zor kazandığını, 4-1 veya 5-1 gibi bir skor beklediğini belirtti.
SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI SONRASINDA 'EN KAZMA TAKIM' ÇIKIŞI!

"Göztepe maçının neden sıkıntılı geçeceği konuşuldu hiç anlayamadım. Aksine Galatasaray'ın çok rahat kazanacağını düşünüyordum ve beklediğimden zor kazandı! Daha rahat, 4-1 ve 5-1 gibi bir skor bekliyordum. Arkadaşlarıma da maç öncesinde bu yönde mesajlar attım.

Çünkü Göztepe'yi biliyoruz, tırnak içinde ligin en kazma takımı Göztepe! Teknik kabiliyet sıfır! Ligimizde futbolcu bazında atletik performans yarışması olsa, Göztepe ya 1. ya 2. gelir.

Mesela Acun Ilıcalı ligdeki tüm futbolcuları Survivor'a götürse, Göztepeli oyuncular hep şampiyon olur! Ama futbol olarak bakınca Juan ve Efkan Bekiroğlu dışında biri yok, hepsi gidelim orta yapalım arayışında, böyle bir takım yani! Zaten bu yüzden sadece 32 gol atabildiler.

Dolayısıyla Galatasaray'dan puan almanın sırrı da en az 2 gol atmaktır, hep söylerim. Standart belli, Galatasaray'dan puan almanın yolu bu. Bu sürecin tek istisnası Kocaelispor maçıdır.

Tüm bunlardan hareketle de Galatasaray'ın rahat bir galibiyet alacağını düşünmüştüm. Maçın kahramanı ise taktiksel yaklaşımdır. demode bir futbolu tercih etti ama bugün tam olarak bu lazımdı. İşe de yaradı."

