Göztepe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig sahnesinde karşılaşıyor. Hakem Alper Akarsu'nun düdük çaldığı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başladı.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray Göztepe deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI Göztepe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Alper Akarsu'nun yöneteceği bir maça çıkıyor. Maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray 64 puanla lider, Göztepe ise 46 puanla 5. sırada yer alıyor. Galatasaray'da Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı, Göztepe'de ise Malcom Bokele, İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır eksik oyuncular arasında bulunuyor.

GÖZTEPE-GALATASARAY İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Taha, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Janderson, Juan.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay, Lemina, Sallai, Sane, Asprilla, Barış Alper.

GÖZTEPE-GALATASARAY CANLI MAÇ ANLATIMI

1' İzmir'de Süper Lig akşamı!

GOL! 5' Sane'nin duran toptan gönderdiği ortaya Barış Alper kafayı vurdu: Galatasaray 1-0 önde!

13' Galatasaray tempolu başladı, oyunu kontrol ediyor.

GALATASARAY VE GÖZTEPE'NİN SEZON RAKAMLARI

Süper Lig'de 27 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray; maç eksiğiyle topladığı 64 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1 puan önünde zirvede yer alıyor. Diğer taraftaysa 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 46 puan elde eden Göztepe; 5. sırada bulunuyor.

GÖZTEPE VE GALATASARAY İÇİN KRİTİK EŞİK!

Göztepe Avrupa hedefiyle sahaya çıkarken, Galatasaray da şampiyonluk yolundaki avantajını korumaya çalışıyor!

İZMİR'DEKİ MÜCADELE ÖZELİNDE GALATASARAY'DA DA GÖZTEPE'DE DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı, Göztepe deplasmanın şans bulamadı. Ayrıca ev sahibi Göztepe'de de Malcom Bokele, İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır Galatasaray karşısında mücadele edemedi.