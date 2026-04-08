Galatasaray Göztepe deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Göztepe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig sahnesinde karşılaşıyor. Hakem Alper Akarsu'nun düdük çaldığı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başladı.
Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Taha, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Janderson, Juan.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay, Lemina, Sallai, Sane, Asprilla, Barış Alper.
1' İzmir'de Süper Lig akşamı!
GOL! 5' Sane'nin duran toptan gönderdiği ortaya Barış Alper kafayı vurdu: Galatasaray 1-0 önde!
13' Galatasaray tempolu başladı, oyunu kontrol ediyor.
Süper Lig'de 27 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray; maç eksiğiyle topladığı 64 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1 puan önünde zirvede yer alıyor. Diğer taraftaysa 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 46 puan elde eden Göztepe; 5. sırada bulunuyor.
Göztepe Avrupa hedefiyle sahaya çıkarken, Galatasaray da şampiyonluk yolundaki avantajını korumaya çalışıyor!
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı, Göztepe deplasmanın şans bulamadı. Ayrıca ev sahibi Göztepe'de de Malcom Bokele, İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır Galatasaray karşısında mücadele edemedi.