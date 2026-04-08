Batman Petrolspor, ligin 35. haftasında Sincan Belediye Ankaraspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Batman temsilcisi, bu sonuçla 79 puana ulaştı ve en yakın takipçisi Muğlaspor ile olan farkı 14'e çıkararak üst ligde yer almaya hak kazandı.

HABERİN ÖZETİ Trendyol 1. Lig'e ilk bilet kesildi: 24 yıllık hasret sona erdi! Batman Petrolspor, Sincan Belediye Ankaraspor'u deplasmanda 3-2 yenerek 24 yıl sonra 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Batman Petrolspor, ligin 35. haftasında Sincan Belediye Ankaraspor'u 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 79'a çıkaran Batman Petrolspor, en yakın takipçisi Muğlaspor ile arasındaki puan farkını 14'e yükseltti. Batman Petrolspor, 24 yıl aradan sonra 1. Lig'e geri döndü. Batman ekibinin gollerini 7. dakikada Kerim Frei, 78. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 90+4. dakikada Emir Alagöz kaydetti.

24 YIL SONRA GERİ DÖNDÜLER

Batman ekibinin gollerini 7. dakikada Kerim Frei, 78. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 90+4. dakikada Emir Alagöz attı. Diğer taraftaysa ev sahibi takımın golleri ise 41. dakikada Şahin Fıstıkcı ve 69. dakikada Samet Emre Gündüz'den geldi. Bu kritik zaferle birlikte Batman Petrolspor, 24 yıl sonra 1. Lig'e geri döndü.

