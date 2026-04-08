Galatasaray Daikin CEV Kupası'nda şampiyon oldu: Avrupa'da tarihi gece!

Galatasaray Daikin, CEV Kupası final serisinin ikinci maçında kendi sahasında mücadele etti. İtalya'daki ilk müsabakada 3-2 kazanan temsilcimiz, bugün de 3-1 galip geldi ve bu organizasyondaki üç kez yaşadığı ikinciliğin ardından nihai hedefine ulaşarak kupayı müzesine götürdü.
1. Set: 25-27
2. Set: 25-22
3. Set: 25-18
4. Set: 25-18
1999 - Eczacıbaşı
2004 - VakıfBank Güneş Sigorta
2014 - Fenerbahçe
2018 - Eczacıbaşı
2022 - Eczacıbaşı
2026 - Galatasaray