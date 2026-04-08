Galatasaray Daikin CEV Kupası'nda şampiyon oldu: Avrupa'da tarihi gece!

Galatasaray Daikin, CEV Kupası final serisinin ikinci maçında kendi sahasında mücadele etti. İtalya'daki ilk müsabakada 3-2 kazanan temsilcimiz, bugün de 3-1 galip geldi ve bu organizasyondaki üç kez yaşadığı ikinciliğin ardından nihai hedefine ulaşarak kupayı müzesine götürdü.

Özetle

TARİHİ FİNALİN SET SKORLARI

1. Set: 25-27

2. Set: 25-22

3. Set: 25-18

4. Set: 25-18

CEV KUPASI'NI KAZANAN TÜM TAKIMLARIMIZ

1999 - Eczacıbaşı

2004 - VakıfBank Güneş Sigorta

2014 - Fenerbahçe

2018 - Eczacıbaşı

2022 - Eczacıbaşı

2026 - Galatasaray