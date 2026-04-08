Galatasaray Daikin CEV Kupası'nda şampiyon oldu: Avrupa'da tarihi gece!

CEV Kupası final serisinin rövanşında, Galatasaray Daikin ile Chieri 76 karşılaştı. Temsilcimiz, ilk maçın ardından bugün de galip geldi ve kulüp tarihindeki ilk CEV Kupası şampiyonluğunu yaşadı.

Galatasaray Daikin, CEV Kupası final serisinin ikinci maçında kendi sahasında mücadele etti. İtalya'daki ilk müsabakada 3-2 kazanan temsilcimiz, bugün de 3-1 galip geldi ve bu organizasyondaki üç kez yaşadığı ikinciliğin ardından nihai hedefine ulaşarak kupayı müzesine götürdü.

TARİHİ FİNALİN SET SKORLARI

1. Set: 25-27
2. Set: 25-22
3. Set: 25-18
4. Set: 25-18

CEV KUPASI'NI KAZANAN TÜM TAKIMLARIMIZ

1999 - Eczacıbaşı
2004 - VakıfBank Güneş Sigorta
2014 - Fenerbahçe
2018 - Eczacıbaşı
2022 - Eczacıbaşı
2026 - Galatasaray

