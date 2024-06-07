Okan Buruk imzayı attı: Hedef 25. şampiyonluk ve 5. yıldız

07 Haziran 2024 11:12 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 12:13

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı törenle yeni sözleşmeye imzayı attı. Yeni sezon için önemli mesajlar veren Buruk, "Hedefimiz büyük; ligde yine şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Hedef 25 ve 5. yıldız. Bu bizim için çok büyük motivasyon olacak" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'NUN GELMESİNDE PAYINIZ VAR MI?"

"Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Buruk, "Görüşmelerde yoktum. Payım olduğunu düşünmüyorum" ifadeleriyle cevap verdi. Dursun Özbek ise "Bence var" diye konuştu.

"LİGDE YİNE ŞAMPİYONLUK VE AVRUPA'DA BAŞARI"

Buruk'un yaptığı açıklamalar şöyle:

"İki sene önce burada ilk imza töreniyle başlamıştık. Beni buraya layık gördüğü için sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. İki sene iki şampiyonlukla bitirdik. Oyun olarak istediklerimizi sahaya yansıttık. 3 tane kupa, Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolunun adını yeniden duyurmak çok önemliydi. Her sene daha da üstüne koyarak gidiyoruz.

Zor bir döneme daha başlayacağız. Burada olmak benim için çok büyük gurur. İmzamız hep ömürlük. Hedefimiz büyük; ligde yine şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Hedef 25 ve 5. yıldız. Bu bizim için çok büyük motivasyon olacak"

DURSUN ÖZBEK: MAYISLAR YİNE BİZİM OLACAK

Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalar ise şöyle:

"Hocamız hiç rakam konuşmadı ve boş mukaveleye imza attı. Mayıslar yine bizim olacak. Okan hocama, ekibine ve Ali Yiğit kardeşime sonsuz başarılar diliyorum. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray bu sezonun sonunda 5. yıldızı takacaktır"

"ERDEN KARDEŞİME DEVAM ETMESİ İÇİN TEKLİFTE BULUNDUM"

"Erden kardeşimi 2016 yılında ben getirdim. Galatasaray ile ilk tanışması öyle oldu. Benden sonra da ilişkisi hiç kesilmedi. Her zaman Galatasaray'a bağlı, hizmet etti. Erden kardeşimiz, yeni dönemde çalışmayacağını ifade etti. Ben kendisine devam etmesinin Galatasaray için iyi olacağını söyledim ve teklifte bulundum. Galatasaray, diğer kulüplere benzemiyor. Eleştirilere çok açık. Bunları dinlemek ve faydalanmak zorundasınız. Şeffaf olmalısınız. Saydığım değerler 1905 yılından gelmiyor, 1481'lerden geliyor. Erden kardeşim, genç ve hassas biri. Dolayısıyla bunlardan etkilendiğini düşünüyorum ama Galatasaray'a vereceği katkılar bitmemiştir, devam edecektir."

"ERDEN TİMUR GENÇ OLMASININ ETKİSİYLE BELKİ BÖYLE BİR KARAR ALDI"

"Erden Timur'a kapımız açık. 'Tutunacak dalım yok' dediniz ya, Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Böyle bir çınarın ne kadar çok dalı vardır, tutunacak dal ararsan, mutlaka vardır. Tartışılır, eleştirilir ve ortak akıl aranır! Onun için değil midir Türkiye'nin en büyük kulübü, Avrupa'nın önemli bir markası.. Bunları dikkate almak lazım. Genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı."