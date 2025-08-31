Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Okan Buruk kaleci transferi hakkında net konuştu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor zaferinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca başarılı hoca, kaleci transferi için de net konuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okan Buruk kaleci transferi hakkında net konuştu!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 00:37
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 00:37

'da 'tan sözleri geldi. İlk olarak mücadeleyi kısaca değerlendiren Okan hoca, için de toplantı zamanının geldiğini anlattı.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER KRİTİĞİ

"Biraz daha üretebilirdik. , iyi savunma ve etkili hücum geçişleri yaptı. Açıkçası oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1'den sonra zorlandık, diğer bölümlerde ise çok net bir şekilde dengeliydik. Rizespor iyi oynadı, bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum. Transferde en hareketli saatlere girdik. Kaleci anlamında bizim ve PSG'nin içerisinde olduğu, oyuncu giriş ve çıkışı bekleniyor. Birazdan transfer toplantısına katılacağım. Kaleci ile ne durumdayız ve ne yapacağız. Ona göre süreci netleştireceğiz."

Okan Buruk kaleci transferi hakkında net konuştu!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA KALEYE KİM BEKLENİYOR?
Aslan, Manchester City'nin Gianluigi Donnarumma'yı transfer etmesini ve Ederson'un ayrılığını onaylamasını bekliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den Galatasaray'a ters köşe: Yıldız kaleciyle görüşmeler başladı!
Jose Mourinho'nun rekor tazminatı duyuruldu: Fenerbahçe'de Ali Koç'un kararının bedeli ağır oldu!
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#okan buruk
#okan buruk
#kaleci
#rizespor
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.