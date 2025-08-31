Okan Buruk kaleci transferi hakkında net konuştu!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer sözleri geldi. İlk olarak mücadeleyi kısaca değerlendiren Okan hoca, kaleci için de toplantı zamanının geldiğini anlattı.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER KRİTİĞİ

"Biraz daha üretebilirdik. Rizespor, iyi savunma ve etkili hücum geçişleri yaptı. Açıkçası oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1'den sonra zorlandık, diğer bölümlerde ise çok net bir şekilde dengeliydik. Rizespor iyi oynadı, bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum. Transferde en hareketli saatlere girdik. Kaleci anlamında bizim ve PSG'nin içerisinde olduğu, oyuncu giriş ve çıkışı bekleniyor. Birazdan transfer toplantısına katılacağım. Kaleci ile ne durumdayız ve ne yapacağız. Ona göre süreci netleştireceğiz."