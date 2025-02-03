Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu! 'Batshuayi ayrılacak'

03 Şubat 2025 22:54 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 23:02

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçını galibiyetle kapattıktan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk galibiyeti yorumlarken, takımda 4. forvet durumuna düşen Batshuayi'nin de transfer süreci hakkında sözler söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK deplasmanından 1-0 galip ayrılarak liderlik yoluna devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk galibiyeti yorumlarken, takımda 4. forvet durumuna düşen Batshuayi'nin de transfer süreci hakkında sözler söyledi. İşte Okan Buruk'un basın toplantısından satırbaşları:

KADROMUZU OLUŞTURACAĞIZ

Zor bir gündü ama kazandık. puan farkı 6 ama bu farkı artırmak istiyoruz. Transfer dönemi biliyorsunuz. Gidenler, kalanlar, alacaklarımız net belli olunca kadromuzu oluşturacağız. Konsantrasyon değişiyor. Transfer döneminde oyuncuların kafa yapısı, gidecek miyim kalacak mıyım yeni oyuncu gelecek mi, psikolojik etkisi oluyor. Transfer döneminden sonra daha rahat olacağına inanıyorum.

BATSHUAYİ AYRILACAK

Takviyeler düşünüyoruz. Hücum hattına 2 takviye yaptık. Batshuayi'nin transferi tamamlandı mı bilmiyorum, tamamlanırsa ayrılacak. Yerli çok formda bir oyuncu Ahmed, bugün golü attı; Morata gibi önemli bir santrfor aldık. Morata çok yorgun olsa bile kullandık, oyunun her iki yönünü de oynamaya çalıştı. Savunmaya da katkı verdi. Orta saha ve savunmaya birkaç takviye düşünüyoruz. Son hafta fırsat transferleri çıkabiliyor. Osimhen son günlerde çok büyük fırsattı, kullandık. Yine bakacağız.

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